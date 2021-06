Dachwig. Gartenlaube ausgeräubert.

Eingebrochen hat ein bislang noch Unbekannter am Dienstag gegen 1.25 Uhr in eine Gartenlaube in Dachwig auf einem Grundstück in der Bahnhofstraße. Von dort stahl er Grill- und Campingartikel im Gesamtwert von etwa 450 Euro. Zudem verursachte er Sachschaden.

Hinweise unter Tel.: 03621-781124(Bezugsnummer 0130460/2021)