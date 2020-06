Einbrecher steigen in Schwimmbad in Friedrichroda ein – Zeugen gesucht

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einbrecher steigen in Schwimmbad in Friedrichroda ein – Zeugen gesucht

In das Schwimmbad in der Tabarzer Straße in Friedrichroda sind Unbekannte in der Nacht zum Montag eingebrochen.

Laut den Angaben der Polizei wurde von dem Gelände eine Tischtennisplatte samt Netz und ein weiteres Netz, welches sie zuvor von einer anderen Platte entfernten, gestohlen. Außerdem hätten sich die Täter auch Zutritt zu dem Kiosk verschafft. Es seien diverse Genuss- und Lebensmittel gestohlen worden.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Wert des Beutegutes wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Des Weiteren richteten die Unbekannten einen Sachschaden von etwa 900 Euro an.

Zeugen gesucht

Hinweise zum Tathergang oder den Tätern nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621 781-125 entgegen.

Weitere Blaulichtmeldungen