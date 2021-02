Gräfenroda. Im Ilm-Kreis und auch in Gotha haben es Diebe in den vergangenen Tagen auf hochwertiges Werkzeug abgesehen. Die Täter gingen dabei rabiat vor, in einem Fall ließen sie sogar Autoschlüssel mitgehen.

Einbruch in Zimmerei in Gräfenroda - Hochwertiges Werkzeug gestohlen

Zwischen Montagabend, 17.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 8.30 Uhr, sind Unbekannte in eine Zimmerei an der Waldstraße in Gräfenroda eingebrochen. Die Täter entwendeten aus der Firmenhalle Werkzeuge mit einem Wert im mittleren fünfstelligen. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677/601124 entgegengenommen.

Wenige Tage zuvor, am Samstagabend gegen 17 Uhr, sind Unbekannte in eine Garage an der Von-Zach-Straße in Gotha eingebrochen. Auch hier hatten es die Täter auf Werkzeuge im Wert von rund 1500 Euro abgesehen, ließen allerdings auch zwei Fahrzeugschlüssel mitgehen. Die dazugehörigen Autos wurden jedoch nicht gestohlen. Der an der Garage entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Auch hier sucht die Polizei Zeugen, Telefonnummer: 03621/781124.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: