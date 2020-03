Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eine Gothaer Isolierer-Dynastie geht zu Ende

Am 31. März ist Schluss für Peter Sander, gibt er doch seine Firma „Iso-Sander“ mit Sitz am Galbergweg nach 44 Jahren auf. Damit schließt ein weiteres Gothaer Traditionsunternehmen für immer. Auch für eine ganze Dynastie ist es das Aus. Peter Sander ist der letzte dieser Familientradition. Glücklicherweise habe sein langjähriger Mitarbeiter, Sebastian Mackeldy, berichtet Sander, eine neue Stelle in der gleichen Branche finden können.

Doch beginnen wir am Anfang: Peter Sander, Jahrgang 1949, wurde in eine Isolierer-Dynastie hineingeboren. Bereits sein Großvater Max hatte das Unternehmen im Jahre 1924 in Erfurt gegründet. Später zog die Firma nach Arnstadt um. Damals war Isolierer noch kein Lehrberuf, vielmehr eine fast exotische Tätigkeit. Auch die verwendeten Materialien, mit denen beispielsweise Dampfheizungsrohre isoliert wurden – Glaswolle gab es noch nicht – untermauern dies. „Kieselgur“, eine Art Heilerde, habe man Schicht für Schicht, fünf insgesamt, auf die Rohre aufgetragen. Kieselgur ist eine weißliche, pulverförmige Substanz, die hauptsächlich aus den Siliciumdioxidschalen fossiler Kieselalgen besteht. Auch mit Asbestschnüren ist damals oft gearbeitet worden – heute undenkbar. „Hans Dampf“ am Galbergweg 3 Im Jahre 1959 zog die Firma seines Vaters Hans nach Gotha, denn hier stand gerade ein passendes Anwesen zum Verkauf: „Hans Dampf“ am Galbergweg 3, einst ein beliebtes Ausflugslokal gegenüber der Rohrbachsternwarte. Die Sanders erwarben das Anwesen, und Mutter Sander betrieb sogar die Gaststätte vorerst weiter. Das namhafte Lokal schloss aber am 1. Mai 1964 endgültig seine Pforten. Hans Sander, der der Verstaatlichung eigentlich entgehen wollte, trat mit seiner Mannschaft komplett in den damaligen VEB Ausbau ein. Der große Baubetrieb verfügte damit über eine eigene Isolierer-Sparte, die es zuvor nicht gab. Erst 1961, als private Wirtschaft teilweise wieder zugelassen wurde, nutzte Hans die Chance und machte sich erneut selbstständig. Der Isolierbetrieb des Vaters gedieh prächtig. An vielen Bauprojekten jener Zeit waren seine Leute beteiligt. Peter Sander erlernte den Beruf des Anlagenbauers und machte 1975 seinen Abschluss als Meister für Industrieanlagenbau. Während sein Bruder Klaus den väterlichen Betrieb übernahm, stellte sich Peter auf eigene Füße. Peters erstes Firmen-Domizil befand sich in Sundhausen, Friedhofstraße; sein erstes Werkzeug war eine Bohrmaschine. Der erste und lange Zeit einzige Mitarbeiter war Wolfgang Riede aus Sundhausen. Im Jahre 1982 erwarb Peter Sander seinen zweiten Meisterbrief: „Handwerksmeister für Isoliertechnik“. Den Beruf des Isolierers gab es nun. Vor der Wende – das Unternehmen war inzwischen in die Cosmarstraße umgezogen, gab es drei Beschäftigte. Danach expandierte der Betrieb, zählte für kurze Zeit sogar 15 Mitarbeiter. Erster deutsch-deutscher Flohmarkt in Gotha In der Euphorie der Wendezeit war es der geschäftstüchtige Peter Sander, der den ersten deutsch-deutschen Flohmarkt in Gotha organisierte. Auf dem großen Parkplatz am Marstall fand dieses Spektakel statt, und Tausende kamen. Da er der Beständigkeit der Baubranche nicht vertraute, legte er sich mit der Gründung einer Werbeagentur ein zweites Standbein zu. Mit ihr war er 16 Jahre lang auf dem hiesigen Markt erfolgreich, entwarf unter anderem für einen Gothaer Gartenmarkt einen Igel als Maskottchen. Mit dem Namen Peter Sander verknüpfen wohl die meisten Leute der Region auch den Sänger und Rhythmus-Gitarristen der früheren Beat-Band „Swingtett 58“. Auch heute noch macht er Musik, spielt gemeinsam mit Schlagzeuger und Sänger Ecki Gedicke als Duo bei vielen Events im Gothaer Land. „Musik wird mich zeitlebens begleiten“, weiß Peter Sander. Auch nun im Rentenstand. Mit der DDR-Legende Peter Tschernig hat er unter „P & P old man power“ eine CD veröffentlicht, war oft im Fernsehen und Radio präsent und befindet sich mit seiner Musik auch im Internet. Erfolgreich in den Charts Der späte Erfolg verblüfft ihn immer noch, macht ihn aber auch stolz. Mit dem Titel „Rock ‘n’ Roll, das war mein Leben“ schaffte er es in die Charts. Wochenlang war er die Nummer eins in der Country-Hitparade eines baden-württembergischen Radiosenders. Auch die Sachsenring-Hymne brachte ihm große Anerkennung ein, ebenso sein Bratwurst-Song. Nicht zuletzt betont er: „Hinter einem erfolgreichen Mann steht immer auch eine starke Frau“, denn mit seiner Ehefrau Barbara ist er schon jahrzehntelang glücklich verheiratet. Sie steht ihm immer hilfreich zur Seite und hält ihm den Rücken frei.