Das Thema Müll war bei einer Ortsbegehung in Gotha-Ost in den Fokus gerückt.

Einwohnerversammlungen in Gotha

Im Speisesaal der Baugesellschaft Gotha in der August-Creutzburg-Straße 2 wird am Donnerstag, 30. Januar, um 17.30 Uhr der Reigen der Einwohnerversammlungen in Gotha eröffnet. Dann geht es um die Belange in Gotha-West, kündigt die Stadtverwaltung an. Die Einwohnerversammlung für Gotha-Ost folgt am Dienstag, 4. Februar, um 17.30 Uhr in der Aula der Gemeinschaftsschule Gotha in der Bufleber Straße 13.

Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) werde dann über Stadtangelegenheiten informieren. Auch Anfragen der Bürger sollen beantworten werden. Diese können bis spätestens Montag, 3. Februar, persönlich bei der Stadtverwaltung Gotha im Büro des Oberbürgermeisters am Hauptmarkt 1, per E-Mail an ob-assistentin@gotha.de oder per Fax an 03621/22 22 45 eingereicht werden.