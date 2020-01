In anderthalbjähriger Arbeit entstand dieser Schaukasten zur Erdgeschichte Thüringens, der am Samstag erstmals präsentiert wird.

Ergebnis anderthalbjähriger Arbeit in Gotha vorgestellt

Das unter dem Dach des Föbi-Bildungszentrums existierende Technik- und Geschichtsmuseum setzt die Veranstaltungsreihe „Technikus Carlo lädt ein zur Zeitreise am Sonnabend“ am 1. Februar mit dem Thema „Erdgeschichtliche Entwicklung von Thüringen“ fort. Dabei dreht sich alles um die Geologie, Fauna und Flora Thüringens von der Urzeit bis zur Gegenwart. Zudem präsentieren Andreas Stöbe und Mike Stöckl erstmals den im Zeitraum von eineinhalb Jahren entstandenen Schaukasten. Dieses Projekt wurde durch den Europäischen Sozialfond gefördert.

Treffpunkt ist am Samstag, 1. Februar, um 14 Uhr am Pförtnerhaus in der Südstraße 15.