Erlebnisturm auf dem Inselsberg bietet mehr als weite Blicke

Der Aussichtsturm der Gemeinde Bad Tabarz auf dem Großen Inselsberg hat jetzt seit fünf Jahren geöffnet. Kuramtsleiter Marcel Wedow (49) war von Anfang an dabei. Er spricht über die Bad Tabarzer Sehenswürdigkeit, die viel mehr als gute Aussichten zu bieten hat.

Erinnern Sie sich noch, wie der Start verlaufen ist?

Ganz genau sogar, denn ich hatte gerade erst als Veranstaltungsleiter im Kuramt begonnen, da sagte mir der Bürgermeister, David Ortmann, dass der Aussichtsturm in drei Wochen eröffnet werden soll – samt Tourist-Information und zwei Ausstellungen. Das war sportlich.

Und ist es gelungen?

Ja, dank großartiger Unterstützung. Ohne die Hilfsbereitschaft von Maik und Jürgen Stielow, Kirsten Gatz vom Autohaus Waltershausen, Herrn Houdal aus Brotterode, meinem Freund Alfred Lesser, einem ehemaligen Skispringer, vielen weiteren Unterstützern sowie meiner Kollegen wäre es unheimlich schwer geworden. Wir haben auf die Schnelle eine Wintersportausstellung geschaffen, die einfach gut auf den Inselsberg passt, eine Tourist-Information eingerichtet sowie die Aussichtsetage zugänglich gemacht – und den Aussichtsturm am 1. Februar 2015 eröffnet.

Die Bedingungen für die Mitarbeiter waren zu diesem Zeitpunkt aber noch schwierig?

Vor ihrer Leistung kann ich nur den Hut ziehen. Es gab die ersten drei Jahre keine Heizung und keine Toilette, wir konnten aber die in der benachbarten Herberge nutzen. Trotzdem waren wir immer für die Gäste da.

Mit der Einrichtung des höchst gelegenen Trauzimmers Thüringens kam kurz nach der Turm-Eröffnung gleich die nächste Herausforderung auf Sie zu.

In der Tat. Aber mit den Standesbeamtinnen aus Friedrichroda wurde auch das ein Erfolg. Seit April 2015 hatten wir auf dem Inselsberg über 100 Trauungen – die meisten davon übrigens bei bestem Wetter – und für dieses Jahr sind auch schon wieder 18 Termine von Hochzeitspaaren reserviert.

Warum wollte die Gemeinde von Anfang an mehr als einen Aussichtsturm auf dem Inselsberg etablieren?

Weil er auch bei schlechtem Wetter ein lohnendes Ziel sein soll. Inzwischen nennen wir ihn Erlebnisturm mit Aussicht, und das trifft es – insbesondere, seit wir die modernen Ausstellungen unter dem Motto „Gipfeltreffen“ zum Geopark Inselsberg/Drei Gleichen und zum Naturpark Thüringer Wald haben. Dazu bekommen wir seit der Eröffnung im vergangenen Jahr immer wieder sehr positive Reaktionen.

Woran denken Sie noch beim Rückblick auf die ersten fünf Jahre?

Viele verrückte Dinge haben wir veranstaltet. Es wurde der legendäre Opel-Bob mit Hilfe eines Autokranes in die Wintersportausstellung eingeflogen. Wir haben ein Ufo landen lassen, es gab Sternschnuppennächte, Sonnen- und Mondfinsternis-Abende, Talkrunden mit einem Olympiasieger im Skispringen, eine Krimilesung um Mitternacht sowie Frühschoppen. Ein Sternekoch präsentierte im Turm nicht nur sein Kochbuch, es gab dazu auch Thüringer Köstlichkeiten. Und ich denke an die Skeptiker, gerade am Anfang.

Welche Befürchtungen gab es denn?

Dass Leute, die einmal im Turm waren, das nicht wiederholen würden. Aber das stimmt nicht. Wir haben 23.000 zahlende Besucher im Jahr! Wir kommen mit Sicherheit auf die dreifache Menge an Gästen, die nicht die 95 Stufen nach oben gehen und sich nur in der Tourist-Info beraten lassen. Der Erlebnisturm ist ein Anziehungspunkt, gerade auch wegen unserer Tourist-Information, die zum Beispiel gern von Rennsteig-Wanderern genutzt wird. Der Turm hat sich auf jeden Fall zur wichtigsten Sehenswürdigkeit von Bad Tabarz entwickelt. Die Gemeinde hat damit auch ein Zeichen gesetzt, dass sich etwas zum Positiven verändert auf dem Plateau des Inselsberges.

Warum stehen dennoch manchmal Leute – wie Franz Reif aus Bad Berka am 14. Februar – vor verschlossener Tür mit dem Hinweis auf schlechtes Wetter und ärgern sich?

Diesen Ärger von Herrn Reif verstehe ich, aber ich muss manchmal eine Entscheidung treffen – auch im Interesse der Sicherheit meiner Mitarbeiter, für die ich eine Fürsorgepflicht habe. Wenn wir uns wirklich entschließen, den Turm an einem Tag nicht zu öffnen oder zeitiger zu zu machen, dann ist das immer wohl durchdacht. Wir informieren deshalb auf der Startansicht der Bad Tabarzer Internetseite über den aktuellen Status, also ob der Turm geöffnet ist. Webcams zeigen außerdem die aktuelle Wettersituation auf dem Gipfel des Inselsberges.

Worauf können sich Besucher dieses Jahr im und rund um den Turm freuen?

Da möchte ich nicht vorgreifen, aber es wird sicher wieder etwas Passendes zu einem Himmelsereignis dabei sein.

Was bedeutet der Inselsberg für Sie persönlich?

Für mich ist er Heimat. Wenn ich ihn nach einer Reise am Horizont sehe, weiß ich, ich bin zu Hause. Inzwischen geht mein Blick als erstes immer auf unseren Turm, denn da steckt mein Herzblut drin.

Und der Blick von oben?

Der ist immer wieder schön und anders, nicht nur bei klarer Sicht. Ich mag auch Stimmungen mit Wolken und Nebel, zumal sich das Wetter hier oben oft schnell ändern kann.

Der Erlebnisturm hat täglich von 10 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Von November bis März ist Dienstag geschlossen.