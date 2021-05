Blick in eine Justizvollzugsanstalt.

Erst in Gotha mit Freundin gestritten und dann ins Gefängnis

Gotha. Diesen Einsatz meldet die Polizei.

Am Samstag gegen 0.30 Uhr wurde die Polizei über einen Streit in Gotha, An der Goth, informiert. Die Polizei stellte vor Ort eine Auseinandersetzung zwischen einer 27-jährigen Frau und einem 37-jährigen Mann fest.

Während der Ermittlung wurde bekannt, dass der 37-jährige Mann einen Haftbefehl hat. Er wurde daher festgenommen und in ein Gefängnis gebracht.

