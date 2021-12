Ersten Schulneubau Gothas nach 1945 übergeben

Gotha. Gothaisches Kalenderblatt Dezember: Eisenbahnbrücke in der Südstraße ersetzt 1971 hölzernen Vorgängerbau

Dass das 1845 in der Bürgeraue bezogene Kasernengebäude nicht nur militärischen Zwecken diente, beweist die Tatsache, dass dort vom 1. Dezember 1846 bis zum 18. Januar 1847 erstmals eine Gemäldeausstellung mit 581 Nummern gezeigt wurde. In Löbnitz bei Calbe/Saale wurde am 4. Dezember 1821 Gustav Füllner als Sohn eines Gutsbesitzers geboren. Der promovierte Pädagoge war der erste Direktor der 1852 im Lucas-Cranach-Haus am oberen Hauptmarkt als Privatanstalt eines Vereins eröffneten späteren städtischen höheren Töchterschule. 1855 heiratete er Agnes (1836-1923), die jüngste Tochter des verstorbenen Verlagsbuchhändlers Wilhelm Perthes (1793-1853).

Dr. Füllner legte 1876 sein Amt nieder, widmete sich daraufhin ganz der christlichen Nächstenliebe und engagierte sich in der Gothaer „Anstalt für verwahrloste Knaben“ und der „Herberge zur Heimat“.

TLZ-Newsletter für Gotha Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gothaer Gaststätten dienten als Wärmehallen

Er starb am 6. Januar 1886. Ab dem 7. Dezember 1946 dienten 13 Gothaer Gaststätten und Cafés auf Initiative der Stadtverordnetenversammlung und der Volkssolidarität als „Wärmehallen“ zum kostenlosen Aufwärmen mit Kaffee- oder Teegutscheinen.

Aus der Ende 1971 übergebenen Polytechnischen Oberschule in der Brunnenstraße wurde nach 1990 die Grundschule „Ludwig Bechstein“, die 2002 umgebaut wurde. Foto: Archiv: Matthias Wenzel

Mit dem Geheimen Kommerzienrat Wilhelm Bierschenk starb am 9. Dezember 1921 ein verdienstvoller Gothaer Industrieller. Geboren wurde er am 28. Dezember 1844 im hessischen Wichmannshausen bei Sontra. Der Kaufmann übernahm 1876 gemeinsam mit Eduard Lange (1844-1913) die „Gurt- und Schlauchwarenfabrik Gebr. Burbach & Comp.“, aus der 1888 die „Vereinigte Hanfschlauch- und Gummiwaaren-Fabriken AG“ wurde. Seit 1894 hatte die spätere „Vereinigte Gothania-Werke AG“ mit Zweigniederlassungen in Hörselgau, Dresden-Löbtau, Magdeburg und Frankfurt/Main-Niederrad ihren Sitz im 2003 abgerissenen Gebäude Bahnhofstraße 1.

Der Pfarrerssohn Eduard Jacobi wurde zwar am 11. Dezember 1796 in Jena geboren, wuchs jedoch ab 1812 in Waltershausen auf, wohin sein Vater als Superintendent berufen worden war. Nach dem Besuch des Gothaer Gymnasiums studierte er ab 1814 Theologie und Philologie in Göttingen. Nach mehrjähriger Lehrertätigkeit wurde Dr. Jacobi 1828 Hofprediger in Coburg und schließlich 1832 Oberhofprediger in Gotha. Von 1833 bis 1839 leitete er nebenberuflich das Gothaer Gymnasium. Der Oberkonsistorial- und Ministerialrat galt als „einer der geistvollsten, gelehrtesten und edelsten Männer, die Gotha gehabt hat“. Er starb am 21. November 1865. Der am 11. Dezember 1921 verstorbene Fabrikbesitzer Arno Kleinsteuber wurde am 18. Januar 1870 als Sohn des aus Waltershausen stammenden Seilermeisters Christoph Martin Kleinsteuber (1837-1898) geboren. Dieser hatte 1865 am Nelkenberg 11 die Jutespinnerei und Teerstrickfabrik „Chr. M. Kleinsteuber“ begründet, die von Arno und seinem jüngeren Bruder Alfred (1881-1945) weitergeführt wurde.

Über 20 Klassenräume in der Bildungseinrichtung

1914 wurde daraus die Erste Thüringer Jutespinnerei und Teerstrickfabrik „Gebr. Kleinsteuber“. Vor einem Vierteljahrhundert fand am 11. Dezember 1996 die Einweihung des Pflegeheimneubaus der Städtischen Heime gGmbH in der Pestalozzistraße statt. Am 1. September 1995 hatten die Bauarbeiten neben dem damaligen Oskar-Blödner-Pflegeheim begonnen. 2005 folgte daneben der Ersatzneubau des August-Creutzburg-Pflegeheims. Der am 12. Dezember 1871 geborene Paul Nocke führte die 1877 von seinem Vater Otto Nocke (1844-1927) übernommene vormalige Vereins-Brauerei in der Pfortengasse ab 1901 zusammen mit seinem älteren Bruder August (1868-1920) weiter.

Der Brauereibesitzer starb jedoch bereits am 22. Dezember 1922, kurz nach der am 7. April 1922 erfolgten Gewerbeabmeldung. Im ehemaligen Brauhaus befindet sich inzwischen ein Hotel und im Malzhaus seit 1927 das Kino „Capitol“. Die Übergabe der späteren POS „Wilhelm Pieck“ erfolgte am 15. Dezember 1971 in der verlängerten Brunnenstraße.

Der erste Schulneubau Gothas nach 1945 verfügte über 20 Klassenräume für insgesamt 720 Schüler. Eine Mehlwaage wurde am 20. Dezember 1771 im Haus „Zur silbernen Trompete“ auf dem Neumarkt eingerichtet.

Dabei handelte es sich um den späteren „Sächsischen Hof“ in der Nr. 14, der jedoch 1944 einem Luftminenangriff zum Opfer fiel.

Vor 200 Jahren wurde am 24. Dezember 1821 dem Chausseeinspektor Carl Friedrich Arnoldi (1786-1844) der Sohn Carl geboren. Dieser führte nach dem Tode seines Onkels Friedrich Wilhelm Bühner (1786-1845) sowohl die Brauerei in der Breiten Gasse als auch die Tabakfabrik unter dem Namen „Arnoldi & Bühner“ weiter. Die spätere „Arnoldische Bierbrauerei“ wurde 1948 enteignet. Carl Arnoldi war bereits am 9. November 1888 gestorben.

Schließlich erfolgte am 29. Dezember 1971 die Übergabe der neu erbauten Brücke über die Georgenthaler Bahnlinie in der Südstraße. Diese ersetzte eine alte Holzbrücke, die für den Schwerlastverkehr gesperrt gewesen war.