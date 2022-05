Eschenbergen feiert Maienfest – Das steht auf dem Programm

Eschenbergen. Unter anderem ein Tanz, ein Festumzug und ein Platzkonzert erwarten die Besucher des Maienfests in Eschenbergen an zwei Tagen.

Zum Maienfest laden am Wochenende der Heimatverein Eschenbergen und die Gemeinde in den Ort. Los geht es am Samstag, 21. Mai, 20 Uhr, mit der Laguna Danceband, die im Festzelt spielt. Besucherinnen und Besucher zahlen fünf Euro. Am Sonntag folgt ab 13 Uhr ein Festumzug. Bereits ab 11 Uhr wird für das leibliche Wohl gesorgt. Um 14 Uhr beginnt ein Programm auf dem Anger. 16 Uhr geben die Hainichwälder Musikanten ein Platzkonzert, das drei Euro Eintritt kostet.