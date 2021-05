Fachschule Gotha: Offene Türen diesmal digital

Gotha. Die Anmeldung zum traditionellen Tag soll per E.-Mai erfolgen.

Der Tag der offenen Tür der Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr ist diesmal als Videokonferenz gestaltet, teilt die Schule mit. Interessierte können sich per E-Mail anmelden. Es werde am 8. Mai von 10 bis 13 Uhr über die kostenfreien Weiterbildungsangebote in Voll- und Teilzeitausbildung in den Fachrichtungen Bautechnik, Baudenkmalpflege, Betriebswirtschaft, Informatik, Verkehrstechnik und Versorgungstechnik informiert.

Mehr Informationen auf der Homepage der Fachschule oder unter Telefon 03621 7763, per Mail unter poststelle@fachschule-gotha.thueringen.de