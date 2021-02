Fahner Höhe: Wasser fließt wieder

Fahner Höhe. Rund um Bienstädt fließt das Trinkwasser wieder. Die Havarie, infolge derer am Sonntagabend in Gierstädt, Großfahner, Kleinfahner und Bienstädt das Wasser abgestellt werden musste, ist bereits seit Montagabend behoben, wie die Stadtwerke Erfurt mitteilen. Grund war ein Defekt an einer Zubringerleitung zum Hochbehälter in Bienstädt, der die umliegenden Ortschaften versorgt. So konnte am Dienstag auch der Betrieb in der Grundschule Großfahner wieder aufgenommen werden. va