Fahrbares Notstromaggregat für 15.000 Euro in Bufleben gestohlen

Bufleben. Das Aggregat war gut gesichert.

Ein oder mehrere Unbekannte entwendeten zwischen dem 8. September gegen 13 Uhr und Montagmorgen gegen 6 Uhr ein gelbes, fahrbares Notstromaggregat im Wert von ca. 15.000 Euro mit einem Kennzeichen aus dem Saale-Holzland-Kreis.

Das Beutegut stand laut Polizei in der Bahnhofstraße an der Freiwilligen Feuerwehr in Bufleben im Kreis Gotha. Das Aggregat war entsprechend gesichert und wurde durch die Täter auf unbekannte Weise abtransportiert.

Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0212267/2021) um Hinweise.

