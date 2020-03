Georgenthal. Vor der Bürgermeister-Wahl am 22. März in Georgenthal: Drei Kandidaten stellen sich den Fragen der Moderatoren und des Publikums.

Fairen Umgang gepflegt

Am 22. März wird in der neuen Landgemeinde Georgenthal neben dem neuen Gemeinderat auch ein neuer Bürgermeister gewählt. Für letzteren Posten gibt es drei Bewerber, die auch vom Wahlvorstand zugelassen sind: Florian Hofmann (CDU), Steffen Kämmerer (SPD) und Achim Seeber als Einzelbewerber. Unsere Zeitung und „Oscar am Freitag“ luden am Dienstagabend sie in das Bürgerhaus Georgenthal zu einer Podiumsdiskussion ein. Fast alle Plätze auf den in engen Reihen gestellten Stühlen waren besetzt, auch an den Stehtischen am Saaleingang platzierten sich noch interessierte Zuhörer.

Darunter waren Anhänger der Kandidaten oder ihrer jeweiligen Parteien, amtierende und ehemalige Ortschafts-, Ortsteil- und Gemeindebürgermeister, Mitglieder von Gemeinderäten und Ortsteilräten, Einwohner ohne Parteipräferenz aus Georgenthal und den Nachbarorten, Vereinsvertreter, Mitarbeiter der Verwaltung. Auch der ehemalige Landrat Konrad Gießmann zählte zu den Besuchern der Veranstaltung. Die Fragen stellten gut eine Stunde lang Wieland Fischer, Leiter der Gothaer Lokalredaktion dieser Zeitung und Maik Schulz von „Oscar am Freitag“. Die Akustik stellte Jens Gerold von „TMR-Radio.de UG“ aus Waltershausen bereit. Auszugsweise folgt eine sinngemäße Wiedergabe einiger der Fragen und die Antworten der Kandidaten: Zur Kandidatur Hofmann: Betont den Unterschied eines Chefs der Verwaltungsgemeinschaft (VG) und eines Bürgermeisters. Mit der Neubildung der Landgemeinde ändere sich einiges. Man müsse sich neu aufstellen. Er betont, trotz jungen Alters Erfahrung mit Umgestaltungen zu haben und möchte sich damit einbringen. Seeber: Verweist darauf, auch schon Bürgermeister gewesen zu sein und sich sich mit den Belangen in beiden ehemaligen Gebietskörperschaften gut auszukennen. Er möchte die gute Zusammenarbeit, die er als Chef der ehemaligen Verwaltungsgemeinschaft Apfelstädtaue 15 Jahre lang hatte, in Zukunft fortsetzen, bevor er in den Ruhestand geht. Kämmerer: Er kandidiere, weil er Bürgermeister werden möchte. Die Meinung zu den Mitbewerbern Kämmerer: Zu kritisieren gebe es noch nichts. Er schätze an den beiden Männern die Ehrlichkeit. Seeber: Findet es gut, dass die Wähler eine Wahl haben. Jeder, der sich stellt, bringe den Mut auf, sich dem Wähler zu stellen. Nur einer kann gewinnen, betont er. Es ist nicht ganz einfach, es wegzustecken, wenn man eine Wahl verliert. Er hat die Erfahrung bereits gemacht. Bisher haben die Kandidaten aus seiner Sicht zu wenig gemeinsam gearbeitet, um Lob oder Tadel anzubringen. Hofmann: Kritisieren ist aus seiner Sicht nicht ganz einfach. In der Kommunalpolitik werde über Parteigrenzen hinweg gesehen. So oder so müsse man später wieder zusammenarbeiten. Deshalb ist das Zusammengehen mit Tambach-Dietharz bei der Gebietsreform gescheitert Seeber: Unstimmigkeiten mit Vertretern der Stadt Tambach-Dietharz und mentale Differenzen zwischen Tambach-Dietharzern und Georgenthalern seien Gründe. Hofmann: Persönliche Gründe sind aus seiner Sicht nicht der Hauptgrund. Soweit er das mitbekommen habe, habe Tambach-Dietharz Forderungen gestellt, was den Verwaltungssitz betreffe. Man müsse aber künftig gleichberechtigt zusammenarbeiten. Kämmerer: Nennt es gut, dass Tambach-Dietharz nicht dazu kommen. So werde man keine Stadt, werde nicht eingemeindet. Man habe jetzt die Möglichkeit, eine neue starke Landgemeinde im Landkreis Gotha zu etablieren, die auf Dauer Bestand hat. Das zeichnet die neue Landgemeinde aus Kämmerer: Nennt die Gemeinsamkeit und die Kleingliedrigkeit der einzelnen Ortschaften, das Zusammenwirken von Kultur, Freizeit, Tourismus und Industrie. Seeber: Er nennt ein reges Vereinsleben, eine starke Verwaltung als Dienstleister und die vorgesehene Stärkung der Infrastruktur, die die Gemeinde noch attraktiver macht. Hofmann: Die neue Gemeinde sei zukunftsorientiert, leistungsstark und ein schöner Platz zum Leben. Das Verhältnis zu Herrenhof und Emleben Hofmann: Findet es schade, dass Herrenhof und Emleben nicht dabei sind. Sie gehörten doch zu uns. Langfristig werde sich die Gemeinde nur entwickeln können, wenn Georgenthal mit ihnen zusammenarbeite und nicht nur einfach die Verwaltung übernehme. Gerade jetzt müsse man größer denken. Seeber: Er habe als VG-Vorsitzender gut mit den Orten zusammen arbeiten können und bedauert, dass sich die Einwohner Emlebens gegen den Zusammenschluss entschieden hätten, es sei eine knappe Entscheidung gewesen. In Herrenhof spielten „andere Geister“, aber auch mit den Vertretern von Herrenhof werde man in Zukunft gut zusammenarbeiten können. Kämmerer: Meint, wenn ein starker Bürgermeister der Landgemeinde Georgenthal Herrenhof mit verwaltet, wird der Ort in fünf Jahren auch mit dabei sein und nicht zu Ohrdruf gehen. Die Lieblingsstellen der Kandidaten in der Landgemeinde Kämmerer: der Kandelaber bei Altenbergen Seeber: der Hammerteich Georgenthal Hofmann: Wanderungen durch den Kurpark Georgenthal Maik Schulz bitte die Kandidaten zu votieren, wer der Meinung ist, die Bürgermeisterwahl käme ohne Stichwahl aus. Keiner von ihnen hebt die Hand. Wieland Fischer fragt Florian Hofmann, der als Mitarbeiter der Kommunalaufsicht Haushaltspläne der nun vereinten Gemeinden prüfte, was gut und was schlecht dabei lief. Hofmann resümiert, es sei ein schwierige Zeit nach den Wende gewesen, aber es sei auch gute Arbeit geleistet worden. Die Hinweise der Kommunalaufsicht seien gut aufgenommen wurden. Achim Seeber resümiert, dass Georgenthal 15 Jahre lang immer einen stabilen Haushalt gehabt und gut habe investieren können. In Hohenkirchen und Petriroda habe es auch einmal Probleme gegeben, die aber nie zur Handlungsunfähigkeit der Gemeinde führten. Im Leinetal, das er als Gemeinderatsmitglied kennt, sei die Lage nicht so komfortabel gewesen aufgrund der vielen Straßen, die man zu unterhalten hatte. Es sei aber immer wieder gelungen, den Haushalt rund zu bekommen. Nach der Pause gab es zahlreiche Fragen aus dem Publikum, die oft konkrete Probleme betrafen. Alle drei Kandidaten antworteten mit ausgezeichneter Ortskenntnis und versicherten, keinen Stellenabbau bei der Verwaltung zu planen, Bauhöfe und Freiwillige Feuerwehren zu erhalten. Zum Abschied gab es noch einmal Beifall.