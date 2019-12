Die Neue Straße in Finsterbergen trägt ihren Namen wieder zu recht. Sie ist von Grund auf erneuert worden. Gleiches gilt für die angrenzende Schenksgasse. Am Donnerstag sind beide nach Ende der Bauarbeiten offiziell für den Verkehr wieder freigegeben worden. „Wir sind sehr froh, dass wir das vor dem Winter geschafft haben“, sagt Thomas Klöppel (parteilos), Bürgermeister der Stadt Friedrichroda.

Vor mehr als 100 Jahren sei die Neue Gasse gebaut worden, aber jetzt habe sie ihren Namen wieder verdient, stellt Ortsteilbürgermeister Gerhard Werner (CDU) fest. Zuletzt sei dort nur blanker Felsen gewesen, sagt Sebastian Aust von der Baufirma. Wegen steiler Topographie war es schwierig, einen dauerhaften Grund und Belag zu bauen.

Insgesamt sind in Schenksgasse und Neuer Gasse 633.000 Euro verbaut worden, berichtet Klöppel. Davon trage die Stadt Friedrichroda 430.000 Euro für Straßen- und Wegebau, der Zweckverband Schilfwasser-Leina 203.000 Euro für Kanal und Trinkwasserleitung. Darin enthalten seien 30.000 Euro für eine Quellleitung.

Klöppel deutet auf die angrenzende Brunnenstraße. Das dort austretende Quellwasser sei mit einer separaten Leitung gefasst worden. Dieses Wasser dürfe nicht in die Leitungssysteme des Zweckverbands, weil es die hydraulischen Verhältnisse der Kläranlage stören würde, sagt Klöppel, der auch Verbandsvorsitzender ist. „In weiter Ferner wollen wir mit dem Quellwasser die noch bestehenden Laufbrunnen speisen“, blickt Werner voraus. Der dafür eingesetzte Motor könnte dann außer Betrieb gestellt werden.

Nächstes Jahr werde die Ohra-Energie Gasleitungen in der Brunnenstraße legen, kündigt Klöppel an. Dadurch verschiebe sich in Finsterbergen die Baumaßnahme Tambacher Straße um ein Jahr. 2021/22 gehe es dort und im Nexö-Weg mit dem grundhaften Ausbau weiter.

Schenksgasse und Neue Gasse gehören zu den ersten Straßen im Bereich der Stadt Friedrichroda, für die nach Entscheid des Freistaats keine Straßenausbaubeiträge erhoben werden. Als Anliegerstraße wären ansonsten jetzt auf die Grundstückseigentümer enorme Kosten zugekommen. Als es vor Jahren hieß, die Straße solle erneuert werden, hatten die Anlieger das noch abgelehnt.