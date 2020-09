Erneut Polizeieinsatz am Coburger Platz in Gotha – Mehrere Männer festgenommen

Gotha. Weil ein 32-Jähriger am Samstagabend in Gotha eine Flasche auf den Balkon einer 51-Jährigen geworfen hatte, kam es am Coburger Platz erneut zu einem Polizeieinsatz.