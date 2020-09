Georgenthal/Friedrichswerth. Achim Seeber unterliegt in der Landgemeinde in der Stichwahl. Stefan Möller zum Ortschaftsbürgermeister von Friedrichswerth gewählt.

Florian Hofmann (CDU) ist neuer Bürgermeister von Georgenthal. Am Sonntag setzte er sich in der Stichwahl gegen Achim Seeber (parteilos) durch. Zeitgleich ist in Friedrichswerth Stefan Möller (parteilos) zum Ortschaftsbürgermeister gewählt worden.