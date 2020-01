Flüchtige Skizzen aus Sand in der Gothaer Stadthalle

Bereits bevor die Künstlerin am Dienstagabend die Stadthallenbühne betritt, prangt auf der Großbildwand so etwas wie ein altes Sepia-Foto von Gotha mit Straßenbahn und Margarethenkirche im Hintergrund. Im Laufe des Abends werden heiter-nostalgische Bilder einander abwechseln, oft auch ineinander übergehen: Sind das nun Ton-in-Ton-Aquarelle oder raffinierte Tuschezeichnungen?

Winzige Sandkörnchen wachsen zu einem Kunstwerk

Nein, es gibt keinen Pinsel, auch keinen Stift. Dafür aber winzige Sandkörnchen. Wir erleben eine visuelle Traumreise ins 19. Jahrhundert. „In 80 Bildern um die Welt“ frei nach Jules Verne und auf faszinierende Weise von der Sandmalkünstlerin Irina Titowa dargeboten.

Während die fiktiven Tagebuchaufzeichnungen des Kammerdieners Jean Passepartout – von Katrin Wiegand aufgeschrieben und von Synchronsprecher Joachim Kerzel mit sonorer Stimme gesprochen – die Geschichte der Weltumrundung des Phileas Fogg unterlegt mit passender Musik, Natur- und Zivilisationsgeräuschen, humorvoll erzählen, geschieht auf der Bühne schier Unglaubliches.

Lichtkasten und höchste Akkuratesse

An der Seite steht ein Lichtkasten, abgedeckt mit einer Glasplatte. Auf dieser befindet sich sehr feiner, brauner Sand. Darüber ist eine Kamera, die die Ansicht der Glasplatte auf die Bildwand überträgt. Mit anmutigen, geschmeidigen Bewegungen nimmt Irina Titowa den Sand auf, lässt ihn mit höchster Akkuratesse durch die Finger gleiten, wischt ab und zu Sand weg, zeichnet hier scharfe Konturen und lässt dort feine Schattierungen rieseln, wie man sie sonst nur auf Fotos und auf Aquarellen findet.

Auf der großen Bildwand waren zeitweise nicht nur das Bild aus Sand, sondern auch die Hände der Künstlerin als Schatten zu sehen. Foto: Dieter Albrecht

Innerhalb weniger Sekunden lässt sie feinen Rauch aus einer Tabakpfeife aufsteigen, verpasst sie einem Mädchenkopf Zöpfe mit einer Schleife, bevölkert sie einen leeren Platz mit Zuschauern, indem sie rasch mit den Fingerspitzen in den Sand tupft.

Aus einer Schlange wird ein Elefant

Nicht immer wischt sie ein fertiges Bild ganz weg, um ein neues entstehen zu lassen. Stattdessen entfernt sie häufig nur einige Details, deutet andere durch leichte Änderungen um und zaubert so etwa aus zwei Kamelen ein Segelschiff und aus einer Schlange einen Elefanten.

Jeder Schwung muss da sitzen, jede Bewegung scheint in all ihrer Grazie genau berechnet zu sein. Zeit für Korrekturen bleibt nicht, denn die Tonaufzeichnung läuft ja weiter. So geht es zum Eiffelturm in Paris und zum schiefen Turm in Pisa. Von seinem obersten Geschoss spannt sich eine Wäscheleine mit Hemdchen, Höschen und BH. Hoch über den Pyramiden Ägyptens steht die grelle Sonne. In Indien bewundern wir die Schönheit fremdartig gekleideter Frauen, die auf der Stirn das Bindi tragen – einen schwarzen Punkt, der das sogenannte dritte Auge symbolisiert.

Von Hongkong über Japan nach San Francisco

Wir werden Zeuge, wie der mutige Engländer eine Witwe davor bewahrt, den Tod auf dem Scheiterhaufen zu erleiden. Wir begleiten Phileas Fogg auf ein traditionelles chinesisches Lichterfest in Hongkong, erleben die Kirschblüte in Japan, bewundern in San Francisco die Golden-Gate-Bridge und in New York die eindrucksvolle Wolkenkratzerkulisse.

Schließlich überqueren wir zusammen mit Phileas Fogg zu den Klängen von „Pomp & Circumstance“ im Zeppelin den Atlantik in Richtung Dear Old England. Jetzt bewegen sich, man mag es kaum glauben, die Hände der Künstlerin auch noch besonders auffällig im Rhythmus der Musik von Edward Elgar.

Als nach etwa einer und einer Dreiviertelstunde die Reise zu Ende und die 20.000-Pfund-Wette trotz aller Widrigkeiten gewonnen ist und der Beifall aufbrandet, zeichnet Irina Titowa ein „Danke!“ in den Sand.