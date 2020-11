Gotha: Fragen Sie Professor Schunk

Akute entzündliche Gelenkerkrankungen werden meist dem Rheuma mit seinen strömenden, reißenden Schmerzen zugeordnet und sollten unbedingt ärztlich abgeklärt werden. Meist ist der ganze Körper in Mitleidenschaft gezogen mit typischen Blut- und Eiweißveränderungen (Entzündungs- und Rheumawerte) sowie körperlichen Zeichen. Das sind insbesondere morgendliche Gelenksteife, Gelenkschwellungen und sogenannte Rheumaknoten, die meist in Schüben auftreten. Hier ist der Rheumatologe, ein Internist, gefragt. Er kann Rheuma gegen andere akute Gelenkerkrankungen abgrenzen und behandeln.

Andere Schmerzzustände in den Beinen können ihre Ursache in Durchblutungsstörungen haben, was meist mit einem Kältegefühl verbunden ist. Auch Blutstauungen bei Krampfadern bis hin zu einer Thrombose verursachen Schmerzen. Dabei handelt es sich um die Bildung von Blutgerinnsel in Venen oder auch Arterien aufgrund von Gefäßwandschäden, veränderter Blutströmung und Blutzusammensetzung.

Es kann eine oberflächliche oder eine tiefe Thrombose auftreten. Man sollte dies besonders dann in Betracht ziehen, wenn schmerzhafte, verhärtete, tastbare Venenstränge an Ober- und Unterschenkel oder aber auch am Fuß auftreten, die mit Schwellung, einer sichtbaren Stauung, Überwärmung, bläulicher Färbung des herabhängenden Beines und oberflächlicher Venenverdickung auftreten. Typisch sind spontane Schmerzen im Venenverlauf, die beim Husten zunehmen. Hier sind strenge Bettruhe, kühlende Umschläge, Heparin-Salben-Auflagen (unbedingt nur auflegen und nicht reiben), ein Kompressionsverband und die sofortige Vorstellung beim Arzt angesagt.

Plötzlich einsetzende und mehrere Sekunden oder auch Minuten anhaltende Schmerzen im Brustkorb, meist hinter dem Brustbein, die in die linke Schulter-Arm-Hand-Region oder in die Hals-Unterkiefer-Region, bei Frauen auch manchmal in den Magenbereich oder die rechte Seite ausstrahlen, dazu ein Engegefühl um den Brustkorb, bei dem der Betroffene zu ersticken meint, mit ziemlicher Sicherheit für eine koronare Herzkrankheit.