Frau in Gotha rammt Gegenverkehr

Gotha.Eine 60-jährige Ford-Fahrerin hat am Montag in Gotha am zwei Autos zu Schrott gefahren. Eine 47-Jährige ist dabei verletzt worden und musst im Krankenhaus versorgt werden. Wie die Polizei berichtete, habe die Frau mit ihrem Ford von der Enkestraße in die Reyherstraße abbiegen wollen. Dabei soll sie den Gegenverkehr nicht beachtet haben. Sie krachte in den Volvo der 47-Jährigen. Beide Wagen mussten wegen schwerer Schäden abgeschleppt werden.