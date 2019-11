Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frau Jaschke hat Neuigkeiten

Die Kabarettistin Jutta Wübbe steht als Marlene Jaschke mit einem neuen Programm auf der Bühne. Es heißt „nie wieder vielleicht“ und ist am heutigen Donnerstag um 20 Uhr im Kulturhaus Gotha zu sehen.

In der kleinen Welt der Marlene Jaschke ist einiges in Bewegung geraten: Ein ausländischer Investor kauft den Schraubengroßhandel, bei dem Frau Jaschke als Chefsekretärin arbeitet. Werden die neuen Herren sie übernehmen? Endlich: das erste wirkliche Rendezvous mit ihrem Arbeitskollegen Siegfried Tramstedt, ihrer großen Liebe. Findet Marlene Jaschke nun ihr privates Glück? Und wie geht es ihrer Freundin Hannelore Knauer, mit der sie nun schon seit vielen Jahren in der Buttstraße 5b am Hamburger Fischmarkt wohnt? Pflegt sie noch immer ihre Lebenskrise?

Die Auftritte von Jutta Wübbe sind Kult. Mit ihrem neuen Programm feiert die Hamburgerin in diesen Tagen ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum.

Karten für Marlene Jaschke sind im Vorverkauf an den bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse ab 19 Uhr erhältlich.