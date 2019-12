Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Freude im Gänseblümchen-Kindergarten über Spende

Die vierte Boilstädter Dorfweihnacht am 30. November brachte in dem gleichnamigen Gothaer Ortsteil neben schönem Ambiente, Gesang, Weihnachtsmann und viel Leckereien für die Besucher einen weiteren Nutzen. Die Mitglieder des Boilstädter Gewerbestammtisches, dem Unternehmer angehören, die entweder ein Unternehmen in Boilstädt betreiben oder dort wohnen, sammelten dort 327 Euro für gute Zwecke. Die Gewerbetreibenden richten die Dorfweihnacht aus. Der Stammtisch rundete auf 350 Euro auf. Ortsteil-Bürgermeister Jens Wehner (CDU) legte noch einmal 50 Euro drauf, so kamen 400 Euro zusammen. Am Dienstag wurde der Betrag nun an den Förderverein des städtischen Kindergartens in bar übergeben. Dazu gab es noch anstelle des sonst üblichen symbolischen Schecks ein selbstgebasteltes Herz, auf dem stand, vom wem das Geld ist und wer es bekommt. Mit einem großen gemalten Schild bedankten sich die Kinder.

Der Förderverein des Kindergartens kann den Betrag gut gebrauchen, den es gibt bei Eltern, Personal und Kindern den Wunsch, im nächsten Jahr ins Kindergarten-Gelände einen zum Rollerfahren geeigneten Weg zu bekommen. Der muss gepflastert werden, berichtet Kindergarten-Leiterin Judith Zick. Das kann nur eine Fachfirma tun und somit wird es teuer. Zick rechnet mit einem vierstelligen Betrag. So werden die Freunde des Kindergartens wohl noch eine Weile sammeln müssen.

Die Boilstädter Dorfweihnacht wird auch dem Verein „Helping Engels Gotha“ nützen. Die Gewerbetreibenden des Ortsteils haben vom Waffel- und Kaffeeverkauf 230 Euro eingenommen. Jens Wehner hat dies um 70 Euro auf runde 300 Euro aus eigener Tasche aufgestockt. Der Übergabetermin werde in Kürze abgesprochen.