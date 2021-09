Freude und Dankbarkeit

Wort zum Sonntag: Bettina Reinefeld-Wiegel über Begegnungen mit Menschen und einen wunderbaren Zuspruch

Mit einem Lächeln auf den Lippen geht sie durch die Fußgängerzone. Sie amüsiert sich. Sie freut sich über etwas. Ich kenne diese Frau nicht, aber es macht Freude, dieses Lächeln in ihrem Gesicht zu beobachten. Ich habe keine Ahnung, worüber sie sich freut. In solch einem Moment würde ich gerne einmal die Gedanken eines Menschen lesen können.

Ich kann mich allerdings gut in diese Frau hineindenken. Mir geht es auch öfter so, dass ich mich über etwas freue, das mir begegnet; so zum Beispiel, wenn Kinder mit schönen Ideen auf dem Spielplatz spielen und offensichtlich daran Freude haben und in ihrem Spiel so versunken sind, dass sie vorbeigehende Menschen gar nicht wahrnehmen.

Ein wunderbarer Zuspruch ist der Vers Psalm 103,2: „Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.“ Er lädt mich dazu ein, darüber nachzudenken, was mir gut tut. Da fällt mir einiges ein! Da ist zu allererst meine Familie; sie ist mir wichtig und es macht Freude, die mittlerweile erwachsenen Kinder zu begleiten und ihnen zu begegnen.

Da ist meine Mutter, der ich viel verdanke und die mir auch in ihrem hohen Alter immer wieder zeigt, wie sehr sie mich liebt. Höhen und Tiefen haben wir gemeinsam durchlebt und uns gegenseitig gestärkt und Kraft gegeben.

Da ist mein Beruf als Pastorin, den ich sehr gerne ausführe! Da sind Begegnungen mit Menschen und mit Gott, die ein Geschenk sind. Um so mehr freue ich mich, mit dem Psalmbeter einzustimmen und zu jubeln: „Ja, ich lobe meinen Gott und freue mich über so viel Gutes, das er mir schenkt!“

Gleichzeitig rüttelt mich dieses Wort aus Psalm 103,2 wach und öffnet mir die Augen, zu beobachten, was mir alles Gutes widerfahren ist. Und im Nachhinein sehe ich manches in meinem Leben mit völlig anderen Augen als beispielsweise vor fünf oder zehn Jahren. Bei allem, was ich beklagen kann: Wenn jemand stirbt, den oder die ich geliebt habe; die zahlreichen Coronakranken und diejenigen, die daran gestorben sind. Bei allem möchte ich das Gute, das mir Gott geschenkt hat und schenkt, nicht vergessen, sondern mich dafür bedanken und mit diesem Wort in die nächste Woche gehen: „Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat!“

Bettina Reinefeld-Wiegel ist Seelsorgerinin der Justizvollzugsanstalt Tonna.

