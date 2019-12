Freudemomente auf Schloss Friedenstein am Freitagmittag.

Der Freundeskreis Kunstsammlungen Schloss Friedenstein präsentiert Freitagmittag zwei Neuerwerbungen, der Altstadtverein den restaurierten Altan am Haupteingang. In dem Moment platzt die Kunde herein, dass die vor 40 Jahren geraubten Gemälde aus dem Schloss wieder aufgefunden sind.

Unbeeindruckt davon vollziehen Malte Joas Krückels, Staatssekretär für Medien und Bevollmächtigter des Freistaats beim Bund, und Gothas Landtagsabgeordneter Matthias Hey (SPD) mit Klaus Kleinsteuber, Vorsitzender des Freundeskreises Kunstsammlungen Schloss Friedenstein Gotha und Matthias Wenzel vom Altstadtverein die Übergabe.

Aus altem Gothaer Familienbesitz konnte der Freundeskreis dank einer Zuwendung des Thüringer Finanzministeriums aus Überschüssen der Staatslotterie ein Bildnis von Louis Spohr (um 1807/08, Pastell auf Karton) sowie eine Vase der Gothaer Freimaurerloge „Ernst zum Compass“ (Porzellan, Manufaktur Gotha, 1821) erwerben. Hinsichtlich des Preises herrscht Stillschweigen.

Bei der Übergabe, von rechts: Malte Joas Krückels (Staatssekretär für Medien und Bevollmächtigter des Freistaats Thüringen beim Bund), Klaus Kleinsteuber (1. Vorsitzender des Freundeskreises Kunstsammlungen Schloss Friedenstein Gotha e.V.) Matthias Hey (Thüringer Landtagsabgeordneter) Matthias Wenzel /Altstadtverein) Foto: Wieland Fischer

Beide Stücke erinnern an die Loge. Deren Anfänge gehen bis in 1740er Jahre zurück. Sie war 1806 in Gotha neu gegründet worden, erinnert Timo Trümper, Direktor Wissenschaft und Sammlungen der Sammlungen auf Friedenstein. Die Vase sei der Freimaurerloge vom Besitzer der Porzellanmanufaktur Henneberg 1821 gestiftet worden. Sie zeuge von der Kraft, Stärke und künstlerischen Qualität der Arbeit dieser Manufaktur. Die Vase befand sich im Logenhaus, das an der Stelle des heutigen Kulturhauses stand. Auf deren Vorderseite zeigt ein Medaillon den damaligen Gothaer Herzog Ernst II., auf der Rückseite ein Freimaurersymbol.

Spohr sei als Hofkapellmeister in Gotha Mitglied der Loge gewesen, weiß Trümper. Dass es sich bei dem Gemälde um ein Selbstporträt des Komponisten handele, verweist Fachmann Trümper in das Reich der Legenden. Aufgrund der Seltenheit der Objekte sei die Stiftung froh, diese Prunkstücke in einer Ausstellung 2021 zeigen zu können.

Beides seien repräsentative Stücke und auf dem Sammlermarkt begehrt. Seit Generationen befanden sie sich im Besitz einer Gothaer Familie. Es sei davon auszugehen seit Schließung der Loge 1933 durch die Nazis. 1937 war das Gebäude im maurischen Stil abgerissen worden. Der Alteigentümer sagt: „Ich bin 1937 geboren. Da waren sie schon im Familienbesitz.“

Der restaurierte Altan mit Doppelwappen, mitfinanziert vom Altstadtverein und der Kulturstiftung Gotha Foto: Wieland Fischer

Zur Rekonstruktion des Altans, dem Haupteingangs ins Schloss, konnte der Gothaer Altstadtverein 2500 Euro beisteuern, sagt dessen Vorsitzender Matthias Wenzel, die Kulturstiftung Gotha weitere 10.000 Euro. Insbesondere das Doppelwappen erstrahlt in neuem Glanz. Wenzel nennt es ein schönes Projekt zum Albert- und Victoria-Jahr, deren Geburtstag sich 2019 zum 200. Mal jährt. Der Altan stamme von 1896. Er sei unter Herzog Alfred dem Zweitgeborenen von Königin Victoria und Prinz Albert entstanden, der seinen kinderlosen Onkel Ernst II. 1893 beerbt hatte. Die beiden Wappen verdeutlichen Herzog Alfreds sächsische und englische Abstammung. Verheiratet war er seit 1875 mit der russischen Großfürstin 1875 Maria Alexandrowna, weiß Wenzel. Deshalb sei auch der russische Doppeladler Bildhauer Adolf Lehnert aus Leipzig eingefügt worden. Es handele sich um das einzige Doppelwappen im Schloss-Innenhof.