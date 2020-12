Friedrichroda: Corona-Tests für Lehrer in der Schule

Ärztin Juliane Maas (links) hat am Montag Schnelltests für die Pädagogen am Perthes-Gymnasium Friedrichroda angeboten. Auch Anne Svacina, Lehrerin für Geografie und Wirtschaft/Recht, machte davon Gebrauch. Weil Fremde und also auch Fotografen nicht ins Schulgebäude dürfen, sind die beiden für das Foto ausnahmsweise vor die Tür gekommen.