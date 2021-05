Friedrichroda geht Sportplatz-Umbau an

Friedrichroda. Stadtrat will Fördermittel beantragen und über Änderung der Straßenausbaubeitragssatzung entscheiden.

Der Stadtrat von Friedrichroda will die Sanierung des Sportplatzes in Friedrichroda angehen. Ein Teil der absehbaren Kosten von insgesamt rund drei Millionen Euro soll mit Zuschüssen eines Bund-Länder-Programms bezahlt werden. Die Ratsmitglieder sollen zur Sitzung am Donnerstag, 6. Mai, im Kultursaal Ernstroda über die Beantragung von Fördermitteln entscheiden, um mit deren Hilfe einen Ersatzneubau für das Mehrzweckgebäude zu errichten. Auf der Tagesordnung steht ferner die vierte Änderung der Beitragssatzung zur Erhebung wiederkehrender Beiträte für öffentliche Verkehrsanlagen in der Stadt. Ferner liegt den Ratsmitgliedern der Jahresabschluss der Stadtbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2016 vor, um der Werkleitung dafür Entlastung zu erteilen. Der öffentliche Teil der Ratssitzung im Kultursaal Ernstroda beginnt 19 Uhr.