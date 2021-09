Friedrichroda: Pfadfinder beschreiten neuen Wege

Friedrichroda. Neu gegründeter Förderverein will Kinder- und Jugendarbeit im Grünen Tal unterstützen und die Anlage erhalten.

Die Pfadfinder im Süden des Landkreises Gotha beschreiten neue Wege. Die Stämme der christlichen Pfadfinder Georgenthal und Friedrichroda haben einen Förderverein gegründet. Udo Wich-Heiter ist als Vorstand gewählt worden, Stephan Friese als Stellvertreter und Cornelis Jansen zum Schatzmeister.

Sie bekommen prominente Unterstützung. Landrat Onno Eckert (SPD) hat zur Gründung einen Startzuschuss von 300 Euro gespendet. Hans-Georg Creutzburg (CDU) ist nicht nur Mitglied geworden, sondern steuerte seine Aufwandsentschädigung als Kreistagsmitglied, 205 Euro, gleich bei. Auch Georgenthals Bürgermeister Florian Hofmann (CDU) und sein Kollege aus Tambach-Dietharz, Marco Schütz (parteilos), gehören zu den neun Gründungsmitgliedern. Wegen des Friedenslichts, das die Pfadfinder zur Adventszeit in die Orte bringen, gebe es enge Bindungen zu den Kommunen, sagt Udo Wich-Heiter.

TLZ-Newsletter für Gotha Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Spenden und Unterstützung von Kommunalpolitikern

Der Förderverein will mit dazu beitragen, dass die Pfadfinderarbeit im Grünen Tal bei Friedrichroda als auch in Georgenthal fortbestehen kann. Die Ursprünge der Gilde Bonifatius reicht mittlerweile 30 Jahre zurück. Anfang der 1990er gründete sich in Friedrichroda der Stamm Igel, der heute als Stamm Am Gottlob fortbesteht. Dessen Domizil war und ist die Pfadfinderranch Grünes Tal, die Stefan Friese betreibt.

Der Friedrichrodaer hatte die von Wald umgebene Anlage 2013 vom Coburger Pfadfinder-Förderkreis übernommen, weil die Coburger wegen auslaufender Förderung das Domizil aufgeben wollten. Sie hatten das ehemalige Betriebsferienlager der Blema (Blech und Metall – 1964 errichtet) von der Treuhand Anfang der 1990er erworben, um den Pfadfindergedanken nach Thüringen zu bringen. Auch aus persönlicher Verpflichtung nehme er sich des Grünen Tals an, sagt Friese. „Mein Urgroßvater Richard Walter hat ihr als Hausmeister gearbeitet.“

Pfadfinderarbeit wegen Corona fast auf null heruntergefahren

Der Förderverein sei wichtig, um die Besitztümer erhalten zu können, sagt Udo Wich-Heiter. Die Stämme seien nur Unterorganisationen des jeweiligen Landesverbands. Mit Hilfe des Fördervereins könne ein eigenes Konto geführt, Gelder akquiriert und Kinderarbeit an Ort und Stelle ermöglicht werden.

Im Zuge der Corona-Pandemie sei die Pfadfinderarbeit fast auf null heruntergefahren worden, bedauert Friese. Lediglich eine Mittelalter- und eine Pfadfindergruppe haben in den letzten Monaten im Grünen Tal ihre Zelte aufgeschlagen. Fürs kommende Jahr zeichnen sich aber Hoffnungsschimmer ab; Friese: „Es gibt erste Gruppenanmeldungen. Das wird auch wieder anziehen.“

Der Förderverein will als Nächstes eine Jurte fürs Grüne Tal erwerben. Gruppen sollen darin übernachten können. Der Erlös daraus werde in die Fördervereinskasse fließen. Auf dem Landgut Engelsbach, wo die Pfadfinder ebenfalls campieren, soll ein Carport als Regenschutz für Gruppenstunden oder Veranstaltungen errichtet werden. Vorstand Wich-Heiter: „Wir haben noch viel vor.“

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Gotha.