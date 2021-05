Friemar: Elender Tod im Pappelgeäst

Friemar. Zwei Rabenkrähen sterben am Immertal-Stausee an Resten von Angelschnur. Erntebindegarn ist eine noch größere Gefahr

Es ist kein schöner Anblick: Die Kadaver der Rabenkrähen schaukeln im leichten Wind. Das Drama, das sich hier abgespielt hat, kann man nur erahnen. Die beiden Tiere haben sich an Resten von Angelschnüren erhängt, die sie für den Nestbau genutzt haben. Dabei verhedderten sie sich dergestalt, dass sie sich nicht mehr befreien konnten. Je heftiger sie versuchten, die lästigen Fesseln los zu werden, umso mehr gerieten sie in Not.

„Das ist ein trauriger Anblick“, sagt Susanne Löw. „Wir finden im Landkreis mehrmals im Jahr Vögel, die auf diese Weise ihr Leben lassen mussten.“ Die stellvertretende Vorsitzende des Nabu-Kreisverbandes Gotha hat die Kadaver der Rabenkrähen in Pappeln hängend am Ufer des Friemarer Stausees entdeckt. Der Immertal-Stausee ist ein beliebtes Angelrevier, um das sich die Mitglieder des Vereins Angler-Treff Gotha kümmern. Dass einer von ihnen die Angelschnur achtlos liegengelassen hat, kann sich Nabu-Kreisvorsitzender Ronald Bellstedt nur schwer vorstellen. „Wer sich um Ordnung und Sauberkeit am Gewässer kümmert, achtet auch darauf, keine Angelsehnen zurückzulassen.“

Susanne Löw und Ronald Bellstedt vom Nabu-Kreisverband Gotha zeigen sich entsetzt über den Tod der beiden Rabenkrähen. Foto: Klaus-Dieter Simmen

Andreas Werner, stellvertretender Vereinsvorsitzender erklärt, dass bei den regelmäßigen Schulungen auch immer wieder darauf hingewiesen wird, welche Gefahr von solchen Hinterlassenschaften ausgeht. „Am Stausee hier in Friemar wird oft schwarz geangelt, dass da nicht immer die Regeln eingehalten werden, liegt auf der Hand.“ Doch Werner will niemanden pauschal verurteilen. Betrüblich ist für ihn, dass solche Geschichten am Stausee immer wieder passieren. „Das ist dann Wasser auf die Mühlen jener, die uns Angler hier am liebsten weghaben wollen.

Die Gefahr, dass Vögel auf diese Weise enden, ist an solchen Gewässern real. Aber längst nicht so groß, wie jene, die vom Erntebindegarn ausgeht. Synthetisches Bindegarn löste vor Jahrzehnten die Schnüre ab, die aus Materialien bestanden, die sich kurz über lang auflösten. Das ist bei dem jetzt verwendeten Material nicht mehr der Fall. Im Gegenteil, unverrottbar liegt es auf den Feldern und wird besonders von Greifvögeln, Kolkraben und auch Weißstörchen zum Nestbau verwendet.

Mit zum Teil dramatischen Folgen. „Immer wieder verstricken sich die Tiere dann darin“, erzählt Susanne Löw. „Nicht immer strangulieren sie sich damit. Oft schüren sie sich so ein, dass einzelne Gliedmaßen absterben und abfallen oder faulen. Im schlimmsten Fall sie können das Nest nicht mehr verlassen und verhungern elendig.“ Solche Fälle begegnen ihr immer wieder, wenn die Jungvögel in den Nestern beringt werden. Adrian Gundel, der für den Nabu-Kreisverband in die Wipfel klettert, hat vor einiger Zeit drei Jungvögel in einem Nest entdeckt, die sich alle drei in Erntebindegarn verheddert hatten. „Er hat sie natürlich befreit, doch bei einem Tier waren die Füße schon so verkrüppelt, dass es wohl keine Chance zum Überleben mehr hatte.“

Dass nicht nur die Wildvögel unter dem Plastikgarn leiden, sondern auch Nutztiere, betont Ronald Bellstedt. Rinder nehmen es mit der Nahrung auf. „Und weil es den Wiederkäuermagen schadlos übersteht, führt es im Pansen zu erheblichen Verdauungsstörungen.“ Der Naturschützer weiß nur zu gut, welchen Schäden Plastik in der heimischen Tierwelt anrichtet. Susanne Löw ergänzt: „Mit Einkaufstüten aus Plastik polstern beispielsweise Rotmilane ihr Nest aus. Sie haben einen großen Hang, dieses auszuschmücken. Fatal ist, dass die Tüten nicht wasserdurchlässig sind und die Jungvögel im schlimmsten Falle tagelang feucht liegen.“ In einem sind sich die beiden Naturschützer einig: Das Problem mit Erntebindegarn ist hausgemacht. Und es ist lösbar.