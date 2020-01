Friemarer Narren fliegen ins Weltall

Seit 1983 gestaltet die Friemarer Jugend ihren eigenen Jugendfasching. Schnell haben sich die Nachwuchskarnevalisten einen Namen durch ihre ausgefallenen Faschingsthemen gemacht.

Mittlerweile kommen die närrischen Besucher aus dem gesamten Landkreis Gotha zum Jugendfasching nach Friemar. Das wird auch am 14. Februar wieder der Fall sein, denn dann feiert die Friemarer Jugend wieder ihren traditionellen Jugendfasching. Los geht es um 20.11 Uhr in der Gemeindeschänke in Friemar.

Nur einen Tag später, am 15. Februar ab 19.30 Uhr, veranstalten die Narren des Friemarer Carnevals-Vereins ihren ersten Büttenabend. Unter dem Motto „Der Countdown läuft, wir beamen ins All – Bei Zero ist hier Karneval“ erwartet die Narren eine Mischung aus Gesang, Tanz und Verbalakrobatik. Auch in ihrer 48. Session wollen die Friemarer Karnevalisten für Unterhaltung für Augen, Ohren und Zwerchfell sorgen. Nach dem Programm kann das Tanzbein geschwungen werden.

Die Schnapsdrosseln des Friemarer Carnevals-Vereins rüsten sich bereits zum 17. Weiberfasching. Am 20. Februar um 20.11 Uhr ist es soweit – dann fliegen die närrischen Weiber ins Weltall. Einlass zu den galaktischen Plätzen ist bereits ab 19.30 Uhr.

Tickets für den Carneval in Friemar gibt es unter Tel.: 036258/524 30.