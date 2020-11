Mit dem Verweis auf Lebensgefahr beim Betreten ist im Juli der Bootssteg am Immertal-Stausee in Friemar gesperrt worden. Nun hat ihn die Gemeinde teilweise abgerissen. Der Wiederaufbau wird bereits geplant.

Am Samstagmorgen trafen sich Mitglieder mehrerer Friemarer Vereine zum Einsatz am Stausee. Im Freien dürfe mit dem gebotenen Abstand gemeinsam gearbeitet werden, hatte sich die Gemeinde vorher versichern lassen. Mit Brecheisen und Radlader trugen die Vereinsmitglieder den oberen Bereich des Stegs ab. Die Pfosten bleiben stehen um darauf den neuen Steg zu bauen.

Unter den Bohlen zeigte sich, dass das Holz morsch geworden ist und der Bootssteg somit nicht mehr sicher war für den Besucherverkehr am Stausee. Das Naherholungsgebiet um das Gewässer werde in den warmen Monaten gut frequentiert, berichtet Ortsbürgermeisterin Katrin Rothlauf (Bürgerinitiative).

Den Stausee gibt es seit 1965

Die Gemeinde habe sich bereit erklärt, den Bootssteg abzubauen, obwohl dieser zum Besitz der Thüringer Fernwasserversorgung (TFW) gehört. Die TFW ist zwar zuständig für Betrieb und Pflege des Stausees, nicht aber für den Erhalt von Freizeitangeboten. Das gilt auch für den Spielplatz nahe des Stegs. Dort wurden bereits durch die Gemeinde Nachbesserungen vorgenommen.

In den 2000ern ist der nun abgerissene Steg gebaut worden. Der Stausee wurde 1965 angelegt, um Agrarflächen mit dem aufgestauten Wasser zu beregnen. Er wurde zum Vorzeige-Projekt der Melioration in der DDR. Das Speicherbecken fasst eine halbe Million Kubikmeter Wasser, doch so gefüllt war es zuletzt selten.

Der Wiederaufbau des Stegs, dessen Kosten Katrin Rothlauf auf 15.000 Euro schätzt, steht im Kontrast zum dauerhaft niedrigen Pegel des Immertal-Stausees. Die trockenen vergangenen Jahre hatten den Wasserstand immer weiter sinken lassen. Pächter des Stausees ist der Angler-Treff Gotha. Dessen Mitglieder pflegen den Uferbereich.