Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

G. G. Anderson kommt nach Gotha

Mit Stars der Szene macht am Samstag, 1. Februar, die große Schlagerhitparade in Gotha Halt. Im Kulturhaus sind ab 16 Uhr die Musiker G. G. Anderson, Ireen Sheer, Sandro, Patrick Lindner und Michael Hirte zu hören, wie der Veranstalter bekannt gibt. Durch das Programm führt Sänger Sascha Heyna.

Dieses Ereignis lässt sich auch das Fernsehen nicht entgehen: Der Sender Deutsches Musik Fernsehen, der die Schlagerhitparade produziert, zeichnet die Veranstaltung auf.

Schlagerfans können sich in Gotha auf seit Langem bekannte sowie junge Stars freuen. So tritt mit G. G. Anderson ein Sänger auf, der seit Jahrzehnten mit Hits wie „Sommernacht in Rom“ und „Mama Lorraine“ begeistert. Mit Sandro steht schon die nächste Generation Schlager auf der Bühne. Seit Vater Freddy März ist eine Hälfte des Schlager-Duos Fantasy. In der Musikszene namhaft ist auch Irene Sheer. Lieder wie „Heut’ Abend hab’ ich Kopfweh“, „Tennessee Waltz“ oder „Du gehst fort“ gehören zu ihrem Showprogramm.

Emotional wird es mit Michael Hirte, der mit seiner Interpretation von „Ave Maria“ auf der Mundharmonika bekannt wurde. Er rundet das Programm der Schlagerhitparade ab.

Eintrittskarten gibt es ab 51,90 Euro unter Telefon: 0361/227 5 227 und im Internet unter ticketshop-thueringen.de

Die große Schlagerhitparade am Samstag, 1. Februar, 16 Uhr, Kulturhaus Gotha