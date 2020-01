Gadolla: Als der Ritter zum Märtyrer in Gotha wurde

Im April 1945 standen amerikanische Truppen vor den Toren Gothas, bereit die Stadt gewaltsam einzunehmen. Sie starteten den Beschuss, doch hielten inne als sie weiße Fahnen an den öffentlichen Gebäuden der Stadt entdeckten. Die Kapitulation veranlasste der Stadtkommandant Joseph von Gadolla – und gab dafür sein Leben. Die MDR-Produktion „Der Retter von Gotha – Ritter von Gadolla“ dokumentiert die Rolle Gadollas in den letzten Kriegstagen, als der Ritter zum Märtyrer wurde.

Aus einem Fenster vom Treppenhaus der Arnoldischule wird eine weiße Fahne gehisst. Foto: Victoria Augener

Joseph Ritter von Gadolla entstammte einer steirischen Adelsfamilie und kam 1943 nach Gotha, wo er schließlich die Befehlsgewalt erhielt. Als die weißen Fahnen gehisst waren, fuhr er den Amerikanern als Parlamentär entgegen, bereit die Stadt kampflos zu übergeben. Noch bevor er die alliierten Truppen erreichte, wurde er von Wehrmachtssoldaten entdeckt, nach Weimar gebracht und hingerichtet. Doch Gotha war gerettet.

Die amerikanischen Soldaten, die von Westen aus einrückten, nahmen zunächst die die Arnoldischule ein. Das Gymnasium ist ein Drehort für die Gadolla-Dokumentation neben dem historischen Rathaus und dem Ostturm von Schloss Friedenstein. Bei den Dreharbeiten dabei ist Autorin Ute Gebhardt. Die gebürtige Erfurterin lebt in Graz, der Geburtsstadt Gadollas. Gedenken an Fahnenflüchtige wie ihn sei in Deutschland lange Zeit ein Tabuthema gewesen, glaubt Gebhardt.

Nach mehr als 50 Jahren in Deutschland rehabilitiert

So wurde etwa die Rehabilitierung von Deserteuren erst in den späten 1990er-Jahren zu einem Thema im Bundestag. In der DDR wurde Gadolla als Träger der Wehrmachtsuniform nicht dem antifaschistischen Widerstand zugerechnet. „Ich nenne es die Einäugigkeit in Ost und West“, sagt Ute Gebhardt. Bereits 1948 wurde Gadolla hingegen von Österreich rehabilitiert. Das Kriegsurteil, das seine Hinrichtung legitimierte, wurde vom Oberlandesgericht Thüringen 1997 aufgehoben.

Ute Gebhardt ist die Autorin der Dokumentation "Der Retter von Gotha – Ritter von Gadolla". Foto: Victoria Augener

„Ich hatte keine große Heldenverehrung für Gadolla im Sinn“, sagt die Autorin, „doch ich versuche aufzuzeigen: Er hätte sich anders entscheiden können.“ Und diese Entscheidung war eine gegen alles, wofür Gadolla in seinem Leben stand. Mit dem Militär war er seit seiner Kindheit vertraut. „Er muss sich bewusst gewesen sein, dass die Kapitulation Gothas auf seinen Befehl als Fahnenflucht galt und mit dem Tod bestraft würde“, sagt Ute Gebhardt. Zum Gedenken an Gadolla äußert sich in der Dokumentation auch Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) in einem Interview.

Zu den Spuren, die Gadolla in Gotha hinterlassen hat, gehören auch Dokumente im Perthesforum: Briefwechsel zwischen ihm und seiner Frau Alma, Dokumente über seine Arbeit in Gotha und später zu seiner Festnahme und Hinrichtung sind dort verwahrt. Wertvoll für die Recherche seien zudem Publikationen der Gothaer Heimatforscherin Helga Raschke gewesen, die sich früh mit dem Schicksal Gadollas befasste, sagt Ute Gebhardt. Gotha generell sei sehr um das Gedenken an seinen Helden bemüht, befindet die Autorin. „Und das ist wichtig: Gerade jetzt, wo Gotha seine Strahlkraft wiederfindet, müssen die Bewohner daran denken, es hätte auch ganz anders kommen können.“

„Der Retter von Gotha – Ritter von Gadolla“ ist am 5. April, 22.55 Uhr im MDR zu sehen.