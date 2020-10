Gästebetten im Landkreis Gotha sind gefragt

Die Erholungsorte im Landkreis Gotha sind begehrt als Urlaubsziel. „Wir verzeichnen bereits seit einiger Zeit eine sehr gute Auslastung, insbesondere, seit das Reisen in andere Länder wegen der Corona-Pandemie wieder schwieriger geworden ist“, sagt Antje Hammermeister, Leiterin des Kur- und Tourismusamtes in Friedrichroda. Seit in der vergangenen Woche dann auch noch in Deutschland in einigen Bundesländern Beherbergungsverbote für Gäste aus Risikogebieten erlassen wurden, wenn die keinen negativen Corona-Test vorweisen können, habe es verstärkt kurzfristige Anfragen gegeben. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

„Unsere Mitarbeiter bemühen sich, noch eine Lösung zu finden, was aber angesichts der ohnehin schon hohen Auslastung gar nicht so einfach ist“, sagt Hammermeister. „Wenn bei uns nichts mehr geht, verweisen wir die Urlauber an Ansprechpartner in unseren Nachbarorten, da hilft man sich gegenseitig.“ Die Vermieter von Gästebetten würden regelmäßig per Rundmail von der Stadtverwaltung über die aktuelle Verordnungen zu Corona informiert, „so dass wir uns in der Tourist-Information auf unsere eigentliche Arbeit konzentrieren können“.

Gäste müssen sich an die Infektionsschutzmaßnahmen halten

Im Nachbarort Bad Tabarz machen ebenfalls Gäste aus Risikogebieten wie Berlin und Nordrhein-Westfalen Urlaub. „Aus Touristiker-Sicht betrachtet, hätte uns Ministerpräsident Bodo Ramelow keinen größeren Gefallen tun können, als das Beherbergungsverbot für Thüringen abzulehnen“, sagt Kuramtsleiter Marcel Wedow. Auch das Kneipp-Heilbad bekomme gerade sehr viele kurzfristige Anfragen potenzieller Übernachtungsgäste. „Manche erkundigen sich auch direkt am Tresen der Tourist-Information nach freien Unterkünften.“

Unterkünfte wie Ferienwohnungen sind auch in Bad Tabarz derzeit stark nachgefragt und deshalb verkünden Schilder oft, dass die Quartiere belegt sind. Foto: Claudia Klinger

Alle Gäste seien willkommen, wenn sie sich an die Infektionsschutzmaßnahmen halten. „Wir haben da ja viel unternommen – von der Glasschutzwand in den Tourist-Informationen bis zur Begrenzung von Besucherzahlen zum Beispiel im Erlebnisturm auf dem Großen Inselsberg“, sagt Wedow. „Zudem haben wir bereits im Frühjahr an neuen Aktiv-Angeboten gearbeitet, die auch jetzt im Herbst gut funktionieren, weil sie an der frischen Luft stattfinden.“ Dazu gehören geführte Wanderungen zu speziellen Themen, aber auch Mountainbike-Touren und Kletter-Schnupperkurse im Lauchagrund.

Die Tourist-Info Gotha verzeichne generell einen starken Zuspruch von Gästen, „und das schon seit Juni, als die Reisebeschränkungen aufgehoben worden waren“, sagt Stefan Seelig, der Leiter. „Aktuell merken wir, dass unsere Mitarbeiter manchmal schon ganz schön lange telefonieren müssen, wenn sie nach einer Übernachtungsmöglichkeit suchen.“ Bewährt habe sich, dass die Kultourstadt seit Mitte August täglich Stadtführungen anbiete, an vier Tagen mehr als zuvor, was angenommen werde.

Die Unterkünfte in Tambach-Dietharz werden knapp

Sehr gut gebucht sind auch die Quartiere in Tambach-Dietharz. „Seit die Beherbergungsverbote von anderen Bundesländern ausgesprochen wurden, haben die kurzfristigen Anfragen stark zugenommen“, berichtet Undine Rausch von der Tourist-Information. Anfragen kämen per Telefon und E-Mail, „und manche stehen gleich hier bei uns im Rathaus auf der Matte“. Es sei schwierig, noch Unterkünfte zu vermitteln, sagt sie. „Denn in Ferienzeiten ist unser Ort erfahrungsgemäß sowieso gefragt. Das war dieses Jahr schon mehr als in den Vorjahren und hat sich durch die zusätzlichen Übernachtungswünsche noch einmal verstärkt.“

In dem Ort gibt es drei Hotels, eine Jugendherberge und viele Ferienwohnungen, Ferienhäuser und Privatzimmer. Rausch: „Für die Vermieter, die ja alle mit einem Hygienekonzept arbeiten, ist es schön, dass es jetzt so gut läuft. Die Verluste aus dem Frühjahr werden sie damit aber wohl nicht aufholen können.“