Gastronomie am Gothaer Hauptmarkt geschlossen

Wer in diesen Tagen in gewohnter Weise am Abend zur Upper-Bar an der Westseite des oberen Hauptmarktes wollte, stand vor verschlossenen Türen. Die Bar ist seit Anfang dieses Jahres geschlossen. Betreiber Marco Roth wird ab Februar als Angestellter eines großen Unternehmens arbeiten. Es liefert Lebensmittel bis zur Wohnung aus.

Personalmangel fordert Tribut Schon seit Oktober 2019 ist das ebenfalls von Roth betriebene Café Rosenau geschlossen. Zwar sollen Teile der Innenausstattung in der Bar verbleiben und Roth geht davon aus, dass der Vermieter wieder eine ähnliche Nutzung als Bar anstrebt, doch wann und wie es weiter geht, sei noch vollkommen offen. Allein das Aufräumen nach zehn Jahren sei eine Herausforderung, die er unterschätzt hat. Ihm werde erst jetzt bewusst, was er für das Unternehmen im Laufe der Jahre alles angeschafft und installiert hat, sagt Roth. Hauptgrund für die Schließungen sei fehlendes Personal. Da musste der Inhaber nicht nur manchmal, sondern immer hinter dem Tresen stehen. Das wäre auch in Ordnung, denn er sei ja Gastgeber und nicht Bürokrat, sagt Roth. Doch Selbstständige seien heute derart mit Berichtspflichten gegenüber Behörden beschäftigt, dass sie Extra-Zeit für diese Arbeiten benötigen. Sind dann nicht genug Mitarbeiter da, werden die Arbeitstage lang. Kein Urlaub, lange Arbeitstage und Leistungsdruck Dabei ist Marko Roth kein Greenhorn in der Branche. Er betrieb von 1998 bis 2009 in Gotha die Diskothek Atrium, von 2003 bis 2008 auch noch die R’n’B-Bar und das Café Bender sowie ab 2010 die Upper-Bar und ab 2011 das Café Rosenau. Insgesamt war er 23 Jahre und drei Monate in der Gastronomie als Selbstständiger tätig, zieht er Bilanz. Zehn Jahre lang war er nicht im Urlaub, hatte kaum regelmäßig Feierabend und kennt den Leistungsdruck, der sich aus den Höhen und Tiefen im Geschäftsgeschehen ergibt. Hier im Osten, schätzt Roth ein, fehle eine ganze Generation – sowohl als Kundschaft wie auch als Arbeitskraft in der Gastronomie. Neben den geburtenschwachen Jahrgängen sei es auch die Abwanderung in den Westen, die da gewirkt habe. Schließungen in ganzer Innenstadt – kaum neue Geschäfte Geschlossen ist seit August 2019 auch Franx’s Modecafé. Seit 2016 hat der in Gotha bekannte Mode-Unternehmer Frank Börner, der gemeinsam mit seinem Partner ein Bekleidungsgeschäft betrieb, nur noch ein Café gehabt. Es sei gut gelaufen, sagt er heute. Doch der Vermieter habe auf Eigenbedarf geklagt. Binnen sechs Wochen habe er die Räume freimachen müssen. Auch das Restaurant Zur Goldenen Schelle, in dem zuletzt auch russische Küche angeboten wurde, ist seit mehr als einem Jahr geschlossen. Inzwischen hat der Gotha-adelt-Laden dort sein Domizil. An der Einmündung der Hünersdorfstraße zum Hauptmarkt gab es vor vielen Jahren auch ein Café und zeitweilig für wenige Monate eine Pizzeria. Längst hat ein etabliertes Geschäft für Mobilfunk und Angebote rund um das digital vernetzte Wohnen dort seinen Platz. Neu hinzugekommen sind nur das Geschäft für frisch importierte, griechische Spezialitäten mit einem Imbiss-Angebot auf der Ostseite des Hauptmarktes und das Café im Hochparterre des Cranachhauses.