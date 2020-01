Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gebürtige Gothaerin in neuer Serie zu sehen

Am Montag hat der Fernsehsender ZDF mit der Ausstrahlung der Serie „Die verlorene Tochter“ begonnen, ab Mittwochabend laufen die nächsten Teile. Dabei ist auch ein Gesicht aus Gotha auf dem Bildschirm zu sehen: Petra Hartung, 1969 in Gotha geboren, spielt eine Polizistin, teilt die Stadtverwaltung Gotha mit.

Petra Hartung ist aus Film- und Fernsehproduktionen bekannt. Sie studierte an der Hochschule für Schauspielkunst in Berlin. Für Veranstaltungen der Kulturstiftung Gotha komme die Schauspielerin auch zurück in ihre Heimatstadt. So las sie im Juni 2019 aus Briefen von Rosa Luxemburg in Gotha.

In der neuen ZDF-Serie „Die verlorene Tochter“ schlüpft Petra Hartung nun in die Rolle einer Polizistin. In sechs Folgen dreht sich alles um das Mädchen Isa, das vor zehn Jahren nach einem Schulfest spurlos verschwand. Jetzt ist sie plötzlich wieder da – allerdings ohne Erinnerungen. Isas Familie und Freunde müssen sich mit ihrer Rückkehr zurechtfinden. Ein Kommissar hingegen hofft, nun endlich die Wahrheit über ihr Verschwinden herauszufinden.

Wie das geheimnisvolle Familiendrama ausgeht, ist am Mittwoch- und Donnerstagabend im ZDF zu sehen. Wer sich nicht so lange gedulden will, findet alle sechs Folgen der Serie bereits in der ZDF-Mediathek.