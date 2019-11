Gedenken an die Opfer von Krieg und Unterdrückung

Am Denkmal für die Gefallenen der beiden Weltkriege in Wangenheim (Gemeinde Nessetal) legten am Samstag Bürgermeister Andreas Michalke (6. von links) sowie die Jugendlichen Maja Kuznicki (5. von links) und Philipp Michalke (7. von links) einen Kranz nieder. Bewohner und Mitglieder des Kirmesvereins waren dabei.

Landkreis. An vielen Orten im Landkreis versammelten sich Bürger zur Erinnerung. Kränze wurden an Gefallenendenkmalen niedergelegt und die Nationalhymne gespielt.

Mit Andachten und Kränzen gedachten am Sonntagvormittag in vielen Orten des Landkreises Gotha an den Gefallenendenkmälern Einwohner der Toten der beiden Weltkriege und der Opfer von von Gewalt und Unterdrückung. So gab es in Friedrichroda und den beiden Ortsteilen Kranzniederlegungen auf den Friedhöfen. In Friedrichroda hielt der zweite Beigeordnete Klaus Nußbicker (SPD) eine Ansprache.