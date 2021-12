Gedenken zum 100. Geburtstag von Marcel Callo in Gotha

Ein Blumenkreuz hat die Stadt anlässlich des 100. Geburtstag von Marcel Callo an die ihm gewidmeten Gedenktafel am Gebäude des Amtsgerichts angebracht.

Gotha. Die Stadt Gotha erinnert an den „Märtyrer der Arbeiterjugend“.

Anlässlich seines 100. Geburtstages gedenkt die Residenzstadt Gotha des katholischen Jugendpfarrers Marcel Callo mit einem Blumenkreuz, an der ihm gewidmeten Gedenktafel am Gebäude des Amtsgerichts.

Marcel Callo, geboren am 6. Dezember 1921 im französischen Rennes, war am 19. April 1944 verhaftet und ins Gefängnis nach Gotha gebracht worden. Laut Anklage war er, der sich für seine Kameraden einsetzte, den Machthabern „zu katholisch“.

Sein Leben endete am 19. März 1945 im KZ Mauthausen (Österreich) an den Folgen von Erschöpfung und Unterernährung. Am 4. Oktober 1987 wurde Callo in Rom von Papst Johannes Paul II. als „Märtyrer der Arbeiterjugend“ selig gesprochen.

Callo wirkte schon in jungen Jahren als „Laienapostel der Arbeiter“. In der Zeit der deutschen Besetzung Frankreichs während des Zweiten Weltkrieges half Callo als Mitarbeiter der Bahnhofsmission vielen Landsleuten ins unbesetzte Frankreich zu kommen. Im März 1943 wurde er zur Zwangsarbeit nach Deutschland deportiert.

Callo war bis April 1944 in einer Waffenfabrik in Zella-Mehlis eingesetzt. Im Gothaer Gefängnis ermunterte er seine Mitgefangenen zum Gebet für die Wachmannschaften.