Geistliches Wort aus Gotha: Vom Senfkorn zur Riesenstaude

Aus wenig mach viel – solche Gleichnisse gibt es oft in der Bibel. Pfarrer Wigbert Scholle erklärt, was sie auch mit Entbehrung zu tun haben.

Liebe Leserinnen und liebe Leser, die Geschichte von der wunderbaren Brotvermehrung dürfte den meisten von Ihnen bekannt sein. Als katholische Christen erinnern wir uns am Sonntag wieder an diese Erzählung. Sie berichtet davon, wie Jesus mit fünf Gerstenbroten und zwei Fischen eine große Menschenmenge sättigt. Aber nicht nur das. Als alle satt sind, schickt Jesus seine Jünger los, um die Reste des Mahles einzusammeln. Und nachdem sie das gemacht hatten, zeigt sich, dass zwölf Körbe voll mit Brotstücken übrig geblieben sind.

Ohne Zweifel, diese Erzählung ist darauf angelegt, die Überfälle zu zeigen, die mit Jesus in die Welt gekommen ist. Und diese überfließende Fülle begegnet uns nicht nur hier. An vielen Stellen im Evangelium begegnen sie uns. Sie begegnet uns im Kana, wo Jesus 600 Liter Wasser in Wein verwandelt. Sie begegnet uns in Betanien, im Haus des Simon, eines geheilten Aussätzigen, wo eine Frau ein Alabastergefäß mit echtem, deshalb extrem kostbarem und auch sehr kostspieligem Nardenöl hervorholt, um Jesus damit das Haar zu salben.

Ähnliches begegnet uns an anderen Stellen der Evangelien, so auch in den Gleichnissen Jesu. Da ist zum Beispiel das Gleichnis vom stecknadelkopfgroßen Senfkorn, das zu einer Riesenstaude heran wächst, so dass die Vögel darin nisten können. Und da ist auch das Gleichnis vom Gutsbesitzer, der für die Weinlese, Stunde um Stunde neue Arbeiter anheuert und am Abend keinen Unterschied zwischen ihnen macht. Denn auch die, die nur eine oder zwei Stunden gearbeitet haben, bekommen ebenfalls den vollen Tageslohn ausbezahlt.

Es scheint in der Geschichte Gottes mit den Menschen ein Gesetz des Überflusses zu geben. Gott gibt uns mehr, als wir brauchen. Das bedeutet aber nicht, dass wir in einem Schlaraffenland leben oder das die Welt nach dem Tischlein-deck-dich Prinzip funktioniert. Denn es gibt auch die andere Seite der göttlichen Verschwendung: Gott gibt seinen einzigen Sohn dahin. Und vom Tod Jesu her wird endgültig deutlich: Die überstürmende Gnade Gottes erreicht uns nur, wenn wir, so wie Jesus, zurückstecken, wenn wir uns wie er allein auf Gott verlassen, wenn wir unsere Ohnmacht und unsere Schwachheit anerkennen. Denn nur leere Hände kann Gott füllen.

Wigbert Scholle ist Pfarrer der katholischen Gemeinde St. Bonifatius in Gotha