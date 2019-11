Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geld zur statischen Sicherung der Regelschule Ohrdruf

Wenn der Kreistag diesen Mittwoch wieder zusammenkommt, soll unter anderem über Mehrausgaben für die Regelschule in Ohrdruf entschieden werden. Das denkmalgeschützte Schulhaus war auf Setzungserscheinungen untersucht worden. Die Untersuchungen ergaben, dass die bestehende Gründung auf bis zu drei Meter tiefen Auffüllungen steht. Der Landkreis als Schulträger will das Fundament stützen, damit etwaige Schäden am Gebäude ausgeschlossen werden können. Es wird mit Kosten in Höhe von rund 650.000 Euro gerechnet. Ferner stehen Änderungsanträge und die zweite Lesung des Entwurfs des Kreishaushaltsplans für 2020 auf der Tagesordnung. Auch über eine Änderung des Vertrags mit der ILG GmbH zur Betreibung von Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge soll entschieden werden.

Der öffentliche Teil der Kreistagssitzung beginnt am Mittwoch, 20. November, 18 Uhr, im Spohrsaal Gotha, Reinhardsbrunner Straße 23.