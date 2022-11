Gemeinschaftliche Kleintierschauen

Rassegeflügel wird am Wochenende in Schnepfenthal und Ernstroda ausgestellt.

Schnepfenthal/Ernstroda. In Schnepfenthal und Ernstroda werden am Wochenende Zuchterfolge präsentiert.

Am kommenden Wochenende, 3. und 4. Dezember, lädt der Kleintierzuchtverein Schnepfenthal-Rödichen in der GutsMuths-Gedächtnishalle zur Kleintierschau ein. Es handele sich um eine Gemeinschaftsschau des Rassegeflügelvereins Wahlwinkel und des Kleintierzuchtvereins Schnepfenthal mit etwa 200 Tieren. Geöffnet ist am Samstag von 9 bis 17 Uhr und Sonntag von 9 bis 15 Uhr.

Ebenfalls am 3. und 4. Dezember jeweils ab 10 Uhr gibt es eine Gemeinschaftsschau der Rassegeflügelzuchtvereine Ernstroda und Friedrichroda. Sie präsentieren ihre Tiere im Kultursaal in der Schönauer Straße im Friedrichrodaer Ortsteil Ernstroda. Bei beiden Schauen werde auch fürs leibliche Wohl der Gäste gesorgt, teilten die Veranstalter mit.