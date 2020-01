Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Genussvolle Führungen im Tierpark Gotha

Da die Weinspaziergänge im Tierpark Gotha in den vergangenen zwei Jahren großen Zuspruch erfahren haben, werden sie auch in diesem Jahr mit drei Veranstaltungen fortgesetzt, teilt Maja Wieczorek von der Kultourstadt Gotha mit. Begleitet von einem Tierparkmitarbeiter und einem Experten der Weinmanufaktur Erfurt genießen die Teilnehmer während eines etwa zweistündigen Spaziergangs durch den Tierpark erlesene Weine und feine Speisen.

Der erste Weinspaziergang in diesem Jahr findet am 13. Mai statt und trägt den Titel „Tiere und Weine aus Asien und Europa“. Am 29. Juli erwarten die Teilnehmer „Tiere und Weine aus Übersee“. Am 7. November um 14 Uhr stehen „Wolf, Wein und süße Speisen“ sowie die Vorbereitung der Tiere auf den Winter im Vordergrund.

Tickets für den Weinspaziergang inklusive Eintritt in den Tierpark, Imbiss und Getränke gibt es für 24,90 Euro in der Tourist-Information Gotha am Hauptmarkt.