Waltershausen. Die Sprechstunde mit dem Landtagsabgeordneten und Innenminister a. D. findet am 12. Februar um 19 Uhr in der Bremerstraße 2 in Waltershausen statt.

Georg Maier im Gespräch in Waltershausen

In der Ankündigung „Georg Maier zum Gespräch“ fehlte die Uhrzeit der Sprechstunde, zu der der hiesige Landtagsabgeordnete und Innenminister a. D. in sein Büro in der Bremerstraße 2 in Waltershausen einlädt. Am 18. Februar soll es ab 19 Uhr um die aktuelle politische Lage in Thüringen nach der Wahl Kemmerichs zum Ministerpräsidenten gehen.