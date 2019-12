Georgenthal: Vertraute Melodien in klangprächtiger Verpackung

Georgenthal. Es wird kühler, der Saurier am Straßenrand trägt Schal – bald ist Weihnachten. In Georgenthal heißt das: „Classic Brass“ kommt! Zum achten Mal zauberte das deutsch-ungarische Blechbläser-Ensemble aus München vorweihnachtliche Stimmung in die St.-Elisabeth-Kirche.Stets bringen die fünf Profimusiker neue Stücke mit. Doch was wäre Weihnachten ohne die alten vertrauten Weisen, die Geborgenheit in herzerwärmender Tradition vermitteln? Eine gute Mischung von beidem, meisterhaft intoniert, technisch virtuos und musikalisch berührend, ist ihr Markenzeichen: Zoltán Nagy spielt Trompeten, Ensembleleiter Jürgen Gröblehner Trompeten und Flügelhorn, Christian Fath Waldhorn, Szabolcs Horváth Posaunen und Roland Krem Basstuba.Glanzvoller Auftakt war wieder die Fanfare auf das englische Weihnachtslied „Hört! Die Engelsboten singen“ von William H. Cummings, gefolgt von einem der populärsten Ohrwürmer aus Bachs Feder, der Choralbearbeitung „Wachet auf, ruft uns die Stimme“. Hier greifen Cantus firmus und eine eingängige zweite Melodie in genialer kontrapunktischer Verflechtung ineinander. Nicht fehlen durfte der festliche „Einzug der Königin von Saba“ aus Händels Oratorium „Solomon“.Grenzenloses Staunen provozierte Szabolcs Horváth, der unglaublich virtuos eine ursprüngliche Koloratursopran-Arie Vivaldis auf der Altposaune zelebrierte.In beliebte Fahrwasser begab sich das Ensemble mit einer Folge bekannter Melodien aus Humperdincks Märchenoper „Hänsel und Gretel“.Spontane Beifallsrufe gab es für Zoltán Nagys Pikkolotrompeten-Solo in Händels „Messias“-Chor „Uns ist ein Kind geboren“. Kontrastierend dann das feierliche, in seiner melodischen Schlichtheit ergreifende „Adeste fideles“.Mit John Rutters „Christmas Lullaby“, bekannten Melodien aus dem Film „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ und zwei Potpurris, deutsch und US-amerikanisch, sowie – als Zugabe – gemeinsamem Singen und einem ungarischen Weihnachtslieder-Potpurri endete das traditionelle Konzert.