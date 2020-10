Gericht urteilt zu Abschuss - Jagd auf Ohrdrufer Wölfin bleibt verboten

Ohrdruf/Jena/Gera. Im Januar will das Verwaltungsgericht Gera über die Klage von Naturschutzverbänden gegen den Abschuss der Ohrdufer Wölfin verhandeln. Ihre Chancen stehen gut.

Der Mutterschutz für die Ohrdrufer Wölfin läuft am Donnerstag aus. Trotzdem darf sie nicht abgeschossen werden, obwohl ein entsprechender Bescheid des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Natur das erlauben würde. Der Naturschutzbund Nabu und der Bund für Umwelt und Naturschutz BUND haben dagegen vorerst erfolgreich geklagt. Am 12. Januar soll ihr Fall vom Verwaltungsgericht Gera ausführlich verhandelt werden, sagte ein Gerichtssprecher am Dienstag.