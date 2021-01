Geschichte des Gothaer Landes: Freibank – Fleischverkauf im Freien

Die Freibank war eine Einrichtung zum Verkauf minderwertigen, aber gesundheitlich nicht bedenklichen Fleisches, das bei der Fleischbeschau als „bedingt tauglich“ eingestuft worden war. Das Fleisch stammte von Tieren, die durch Unfälle oder Notschlachtungen zu Tode kamen. Die Preise waren entsprechend niedriger beim Verkauf.

„Die Verwertung älterer Tiere war auch möglich, aber nicht die Regel. Es wurden mehr jüngere Tiere verarbeitet, die verunfallt waren oder deren tierärztliche Behandlung nicht mehr sinnvoll war“, so der letzte Schlachthofchef Egon Stötzer. Er erinnert auch an den alten Schlachthofspruch: „Vom Schwein darf nichts übrig bleiben, außer dem Quieken“.

Das Fett wurde von der Firma Zimmermann aus Seebergen geholt und der Industrie zugeführt, die Knochen gingen zur Gelantine-Gewinnung nach Bernburg. Was nicht zu verarbeiten war, schaffte man in die Abdeckerei nach Mechterstädt.

Bis Dezember 1989 existierte das Freibankgeschäft

Die veterinärmedizinischen Untersuchungen seien bei Freibankfleisch erheblich gründlicher als bei „Normalfleisch“ gewesen. Bis Dezember 1989 existierte das Freibankgeschäft, das in einem grauen Haus an der Uelleber Straße seit 1937 untergebracht war. Eine Skulptur mit einer Kuh und zwei Metzgern zierte die Fassade und galt als Wahrzeichen. Die Goth'schen nannten sie liebevoll „steinerne Muhkuh“.

Das Haus wurde abgerissen, um Neubauten Platz zu machen. Die Skulptur versetzte man in den einstigen Supermarkt. In dem Freibankgeschäft arbeiteten bis zuletzt zwei Leute. Sie bereiteten das Fleisch auf, welches dann am Wochenende über die Ladentheke ging, so Egon Stötzer.

Der VEB Fleischkombinat Gotha, zu dem der Schlachthof, sowie Betriebsstätten im Ostviertel gehörten, wurde 1990 geschlossen. Die Schlachthofgebäude aus dem Jahre 1900 erfuhren später durch die Firma Nettekoven eine umfangreiche Sanierung. Das Ergebnis kann sich heute noch sehen lassen.

Der Verkauf von minderwertigem Fleisch geht bereits auf das Mittelalter zurück. Zunächst wurde nur mit Bandwurmfinnen behaftetes Fleisch auf der „Finnbank“ im Freien angeboten. Der Begriff „Freibank“ wurde erst im späten Mittelalter geprägt und bezeichnet den Fleischverkauf durch zunft- und ortsfremde Metzger auf Fleischbänken. Nach dem Fall des Zunftmonopols und dem Inkrafttreten von Gewerbeordnungen übertrug sich der Begriff auf alle „Extrafleischverkäufe“.

Freibankfleisch wurde gern als Tierfutter gekauft

Bis in die sechziger Jahre wurde Freibankfleisch aus wirtschaftlichen Gründen sowie bei Engpässen auch gern für den normalen Verzehr gekauft. Als sich in den siebziger und achtziger Jahren die Fleischversorgung in der DDR stabilisierte, wurde Freibankfleisch vor allem als preisgünstiges Hunde- und Katzenfutter gekauft. Kommerziell hergestelltes Futter war im Handel noch nicht erhältlich. Auch die Nerzzüchter nutzten dieses Fleisch für die Fütterung.

Da der Geruch von Tod und Verwesung den Altgothaern nicht um die Nase wabern sollte, wurden die Abdecker weit vor die Stadt verbannt. Im Heutal, nahe der einstigen Ostmühle (spätere Kerzenfabrik), fand sich ein geeigneter Platz. Harry und Walter Hirsch hießen die letzten Abdecker. Aus dem Anwesen wurde später der Fuhrbetrieb Rollberg, der 1957 als Ein-Mann-Unternehmen mit Gerhard Rollberg und einem klassischen Pferdefuhrwerk begann; heute ist er ein familiengeführter Fuhr- und Baggerbetrieb. Vor Jahren stand auf dem Gelände, dem Eselshög auch noch das sogenannte „Schinderhäuschen“. Baufällig geworden, musste es abgerissen werden.

Außer der Geruchsbelästigung bestand auch permanente Seuchengefahr. Durch Kontakt mit den Kadavern hatten die Abdecker ein hohes Risiko, sich zu infizieren, beispielsweise mit Milzbrand. Die Tierverwertung war trotzdem wichtig, denn um tote Schafe, Pferde oder Kühe musste sich jemand kümmern. Die Berufsbezeichnung stammt aus der Zeit, als Abdecker nach dem Tod der Tiere erstmals das Fell abzogen, das dann zu Leder weiter verarbeitet wurde.

Abdecker, auch „Schinder“ genannt, standen früher mit den Scharfrichtern auf einer sozialen Stufe. Der Beruf des Abdeckers zählte zu den „unehrlichen Berufen“ und war mit einem Makel behaftet. Da Henker nicht allein von den relativ seltenen Hinrichtungen leben konnten, kam es oft zur Personalunion, also Henker waren gleichzeitig als Schinder tätig. In ländlichen Gegenden nahmen auch Gemeindehirten die Tätigkeit der Kadaver-Beseitigung wahr, denn die Bauern waren verpflichtet, sämtliche Tierkadaver, auch gefallenes Vieh genannt, dem Abdecker zu übergeben. Der hatte auch herumliegende Katzen- und Hundekadaver zu beseitigen.

Die Knochen aus der Abdeckerei wurden den Seifensiedereien zugeführt - am bekanntesten in Gotha war wohl die Seifensieder-Dynastie Blödner.

Verfaulte Fleischmassen, Exkremente und Urin gingen an die Salpetersieder (Salpeter diente der Schwarzpulverherstellung).

Die Häute verkaufte man in Gotha an die Gerbereien in der Gerbergasse.