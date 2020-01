Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Getanztes Familienkonzert im Kulturhaus Gotha

Igor Strawinskis „Petruschka“ und Maurice Ravels „Bolero“ an einem Abend gab es am Sonntag im Gothaer Kulturhaus als getanztes Familienkonzert und am Tag darauf noch einmal, ohne den „Bolero“, moderiert von Andris Plucis, als Jugendkonzert.

Gendergerechtes Theater Das Ballett der wie immer auf hohem Niveau agierenden Eisenacher Compagnie hatte Andris Plucis konzipiert und choreographiert. Die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach spielte unter der Leitung von Aurélien Bello. Mit einem Versatzstück aus dem Musical „Cabarét“ begann es: „Welcome, Bienvenue“ – so begrüßte Laura Sophie Heise als Conférencier in Frack und Zylinder vorm Vorhang die Zuschauer, um gleich mal darauf hinzuweisen, dass Petruschka, im Original eine männliche Gliederpuppe, ja auch eine Frau sein könnte. Politisch korrekt und gendergerecht geht es auch ansonsten zu. So wird in Plucis‘ Inszenierung aus dem Mohren des Originals ein „Herr Mor“, natürlich ohne schwarze Farbe im Gesicht. Puppen mit Herz Die Handlung beruht auf einem Dreieckskonflikt zwischen Puppen, die, wie sich zum Schluss herausstellt, unter Umständen mehr Herz haben als wir Menschen. Petruschka (Juliette Odiet) liebt die Ballerina (Lucia Giarratana), die liebt Herrn Mor (Andrea de Marzo), und der liebt – nur sich selbst. Jahrmarkt zu Beginn und zum Schluss: Im Hintergrund ein abstraktes Bild des russischen Synästhesisten Wassili Kandinski („Sehen heißt hören“). Die Szenen dazwischen spielen in einer Traumwelt: schwarzer Hintergrund, dazu einfache vom Schnürboden herabgelassene geometrische Formelemente. Trotz der harmonisch verfremdeten russischen Volksmusikzitate wirkt das Ballett angesichts der herzergreifenden Handlung optisch zeitweise ein wenig kühl und distanziert. Schmaler Grad zwischen Glück und Elend In die Beziehung zwischen der unentschlossenen Ballerina und der liebenden lesbischen Petruschka drängt sich der machohafte Herr Mor. Musikalisch treffen hier bitonal eine beschwingter Walzermelodie und ein stur geradtaktiges zweites Motiv aufeinander. Aus der Traum: Petruschka landet wieder auf dem Jahrmarkt und wird von Herrn Mor erschlagen. Die drei werden wieder zu Gliederpuppen und der Zauberer (Jesse Cornelis) knüpft die leblose Petruschka aufs Rad. Eine starke Szene, war doch das Rad ein furchtbares mittelalterliches Folterinstrument. Hier ist es ein Glücksrad: Wie schmal ist doch der Grat zwischen Glück und Elend! Im Familienkonzert gab es nach der Pause noch den „Bolero“. Hier tauchen erneut Petruschka und die Ballerina auf. Auch ohne diesen Trick wäre es vertretbar, die musikalisch wie inhaltlich kontrastierenden Stücke „Petruschka“ und „Bolero“ an einem Abend aufzuführen. Hier das oft scharfe und immer sehr durchsichtige, den analytischen Hörer fordernde Klangbild Strawinskis und dort die auf Klangsynthese angelegte Apotheose der sich bis zum Exzess steigernden rhythmischen Monotonie. Beide Werke aber ließen die Thüringen-Philharmoniker auf gewohnt professionelle Weise zum berührenden Erlebnis werden.