Glasfaser für Friedrichroda

Friedrichroda. Informationsveranstaltungen der Telekom zum Ausbau des schnellen Internets in Friedrichroda mit den Ortsteilen Ernstroda und Finsterbergen.

Die Deutsche Telekom will in Friedrichroda sowie den Ortsteilen Finsterbergen und Ernstroda Glasfaser verlegen. Wie und wann das geschehen soll, darüber soll in Bürgerversammlungen in den drei Orten informiert werden. Marcel Albert, Gebietsmanager der Telekom, werde alle Fragen rund um die Möglichkeiten des Glasfaseranschlusses beantworten, kündigt Unternehmenssprecher Georg von Wagner an. Die erste Informationsveranstaltung ist für Donnerstag, 9. Februar, 19 Uhr in der Feuerwache Friedrichroda anberaumt. Die zweite soll Dienstag, 28. Februar, 19 Uhr in Finsterbergen in der „Linde“ folgen, die in Ernstroda am Dienstag, 7. März, um 19 Uhr im Kultursaal.

www.telekom.de/glasfaser-thueringen, kostenfreie Hotline: 0800/22 66100.