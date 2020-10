Gotha: Alkoholverbot zeigt Wirkung auf dem Coburger Platz

Seit knapp vier Wochen gilt auf dem Coburger Platz ein Alkoholverbot. Weil die Polizei immer wieder nach Gotha-West ausrücken musste und sich im Sommer vor allem Gewaltdelikte häuften, erlies die Stadtverwaltung die Verordnung, die auf die nun Schilder in drei Sprachen hinweisen. Obwohl der kurze Vergleichszeitraum noch keine Analysen der Entwicklung zulasse, teilt Ordnungsamtsleiter Steven Koch dennoch mit: Die Lage hat sich spürbar verbessert. Das spiegelten Gespräch mit Anwohnern, ansässigen Gewerbetreibenden und Vereinen.

Zurückgegangen sei die Zahl der Bürgerbeschwerden. Beispielsweise wegen Ruhestörung oder Urinieren in der Öffentlichkeit hatten sich Anwohner bei der Polizei gemeldet. Auch zu verbalen und tätlichen Auseinandersetzungen war es oft gekommen. Doch auch das Straftatenaufkommen ist nach Angaben der Polizei rückläufig.

Vereinzelt seien Verstöße gegen das Alkoholverbot festgestellt worden. Ordnungsamt und Polizei bestreifen den Platz regelmäßig gemeinsam, verteilen bei Verstoßen jedoch nicht immer direkt Bußgelder. Für eine nachhaltige Wirkung setzen sie auf Bürgergespräche. Bußgelder seien das letzte Mittel, um die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung auf dem Coburger Platz zu gewährleisten, so Steven Koch. Sollte des Alkoholverbot nachhaltig Wirkung zeigen, könnte es im Januar wieder abgeschafft werden.

Dass ein Verbot Alkoholismus beseitigt, sieht Sascha Bilay (Linke), Landtagsabgeordneter für Gotha, skeptisch. „Ich bin nicht überzeugt, dass man mit ordnungsbehördlichen Maßnahmen ein gesellschaftliches Problem löst“, sagt Bilay. Das Verbot verlagere das Problem nur an eine andere Stelle.

Der Abgeordnete wünscht sich um eine Versachlichung der Vorkommnisse am Coburger Platz, um mit dem negativen Image des Viertels aufzuräumen. Aus diesem Grund hat er in einer Kleinen Anfrage im Thüringer Landtag nachgefragt, wie sich die Kriminalität in Gotha in den vergangenen fünf Jahren entwickelt hat und wie viele Taten aufgeklärt werden konnten.

Die Ergebnisse stimmen optimistisch: Wurden 2015 noch 4804 Delikte in Gotha verzeichnet, sank die Zahl nach einem Ausreißer 2016 mit 5556 Fällen auf 3924 im Jahr 2019. Für 2020 liegen laut der Antwort des Innenministeriums noch keine verwertbaren Ergebnisse vor. Die Aufklärungsquote dieser Taten bewegt sich zwischen 65 und 68 Prozent.

Deutlich erfolgreicher ist die Polizei bei Gewaltdelikten und Rauschkriminalität in Gotha. Zwischen 97 und 98 Prozent aller Straftaten im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln werden aufgeklärt. Deren Zahl ist bewegte sich zwischen 469 im Jahr 2016 und 323 vergangenes Jahr. Die Zahl der Gewaltdelikte ist deutlich zurückgegangen. Waren es 2016 noch 803 Gewalttaten, sind es 2019 noch 568 gewesen. Die Aufklärungsquote ist derweil leicht gesunken von rund 92 auf 88 Prozent.

Auch zur Entwicklung der Kriminalität auf dem Coburger Platz liefert das Innenministerium Daten. Dort wurden von Jahresbeginn 2020 bis Mitte August 82 Straftaten verzeichnet, darunter 30 Gewalt- und zehn Diebstahlsdelikte, sieben Sachbeschädigungen, zehn Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz und acht Verstöße nach dem Waffengesetz. Zu Gewalttaten sei es mitunter aufgrund von Spannungen zwischen Vertretern verschiedener ethnischer Gruppen gekommen.

Die Daten zeigte, so Bilay, dass sich Gotha und der Coburger Platz in der Kriminalität nicht von vergleichbaren Orten abhebe. „Der Coburger Platz ist kein gefährlicher Ort“, sagt er. Das Areal habe es verdient, weiterentwickelt zu werden.