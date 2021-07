Gotha: Betreuungszug auf dem Weg ins Flutgebiet

Die Rennstrecke am Nürburgring in der Eifel dient derzeit als Anlaufpunkt für die Einsatzkräfte aus Thüringen.

Gotha. Helfer des DRK Gotha und Rettungsdienst Schmolke sind Teil des Betreuungszuges, der sich am Montag ins Flutgebiet Rheinland-Pfalz aufgemacht hat.

Auch eine Woche nach der Flutkatastrophe reißt die Hilfe nicht ab. Zahlreiche Einsatzkräfte vom Technischen Hilfswerk (THW) über Feuerwehren bis hin zu Rettungsdiensten aus ganz Deutschland helfen den Opfern in den betroffenen Flutgebieten. Am Montag schlossen sich weitere Helfer aus dem Landkreis Gotha einem Betreuungszug an, der vom Land Thüringen koordiniert wird.

Punkt 10 Uhr startete von Eisenach aus ein Fahrzeugkonvoi in Richtung Eifel zum Nürburgring. Neben Einsatzkräften aus dem Gothaer Kreis sind auch Helfer aus dem Kyffhäuserkreis, Schmalkalden-Meiningen und Saalfeld dabei. Der Nürburgring, der im rheinland-pfälzischen Landkreis Ahrweiler liegt, dient derzeit als Einsatzzentrale für tausende Helfer aus den anderen Bundesgebieten. Hier laufen die Fäden zusammen, wo welche Helfer mit ihren technischen Geräten dringend benötigt werden.

Die Gothaer Helfer vom Deutschen Roten Kreuz und dem Rettungsdienst Schmolke sind mit insgesamt zehn ehrenamtlichen Mitarbeitern vor Ort. Unter anderem stellt Schmolke einen Einsatzleitwagen mit dem entsprechenden technischen Knowhow zur Verfügung. Vom DRK-Kreisverband werden ein Mannschaftstransportwagen und ein Betreuungs-Lkw bereitgestellt. Letzterer kommt in Sachen Katastrophenschutz für Notfälle zum Einsatz. Bestückt ist dieser mit Zelten, um Notunterkünfte zu schaffen, erklärt Sabine Köhler vom DRK-Vorstand. Des Weiteren finden sich Feldbetten, Kleidungen, Sanitärmittel und weitere Artikel auf dem Fahrzeug.

Der Betreuungszug ist - wie der Name schon erklärt - für die Betreuung der Helfer vor Ort, aber auch für die Bevölkerung zuständig, weiß Köhler. Der Einsatzzeitraum wird bis Freitag, 30. Juli, andauern. Danach kommen die Helfer wieder nach Hause. Vermutlich startet am 29. Juli der nächste Betreuungszug aus Thüringen nach Rheinland-Pfalz. Ob Gothaer Kräfte dabei sind, steht noch nicht fest.