Das Vermessungsbüro Lencer, am 1. Mai 1990 in Gotha als erstes freiberufliches in Thüringen und als zweites in Ostdeutschland gegründet, hat einen neuen Eigentümer. Zum Beginn des Jahres hat Gunter Lencer (65) den Staffelstab, oder vielmehr einen elektrooptischen Weitenmesser, an Torsten Beck (53) übergeben.